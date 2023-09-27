Asian Games 2023: Mantapkan Persiapan, Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Jajal Lapangan

HANGZHOU – Tim Bulutangkis Indonesia mulai mematangkan persiapannya jelang berjuang di Asian Games 2023 Hangzhou. Anthony Sinisuka Ginting cs melakukan adaptasi dengan menjajal venue pertandingan, yakni di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Selasa (26/9/2023) pagi.

Untuk diketahui, tim bulutangkis Indonesia telah bertolak ke Hangzhou, China, pada Senin (25/9) dini hari WIB. Sesampainya disana, tim Merah Putih langsung memulai persiapannya dengan menjajal lapangan pertandingan di Binjiang Gymnasium, guna mendapatkan hasil terbaik di Asian Games 2023.

Adapun cabang olahraga (Cabor) bulutangkis sendiri baru akan dimainkan pada 28 September hingga 1 Oktober mendatang. Di mana, nomor beregu bakal bergulir lebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan nomor perorangan yang berlangsung pada 2 sampai 7 Oktober mendatang.

Sementara itu, sesi latihan perdananya ini, Ginting, Jonatan Christie, Fajar Alfian, Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan, berlatih dengan antusias tinggi dan fokus yang prima. Tak jarang teriakan-teriakan penyemangat keluar dari para pemain, selaras dengan bunyi shuttlecock yang mereka pukul dengan raketnya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky, menyampaikan bahwa sesi latihan pertama ini dijadikan sebagai ajang adaptasi dan pengembalian feeling-feeling pukulan serta gerak di lapangan. Rionny pun cukup senang dengan performa anak-anak asuhnya.

“Pagi ini anak-anak kecuali ganda putri ya, latihan pertama di lapangan pertandingan. Ganda putri baru nanti malam latihannya. Dapat setengah jam satu sektor, cukup lumayan oke. Kondisi juga baik," kata Rionny dalam rilis PBSI, Selasa (26/9/2023).

“Latihan pertama seperti biasa adaptasi dulu dengan keadaan lapangan dan shuttlecock. Karena ini lapangan baru ya, belum pernah bertanding di sini jadi harus cepat menyesuaikan. Selain itu, fokus latihannya bagaimana mengembalikan feeling-feeling pukulan dan gerakan. Semua semangat, ini awal yang bagus dan semoga terus dibawa saat pertandingan nanti,” lanjutnya.