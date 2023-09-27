Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

6 Motor Andalan Legenda Valentino Rossi yang Digunakan Selama Berkarier di MotoGP, Nomor 1 Bawa The Doctor Jadi Juara Dunia Pertama Kali!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:10 WIB
6 Motor Andalan Legenda Valentino Rossi yang Digunakan Selama Berkarier di MotoGP, Nomor 1 Bawa The Doctor Jadi Juara Dunia Pertama Kali!
Valentino Rossi kala masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

6 motor andalan legenda Valentino Rossi yang digunakan selama berkarier di MotoGP menarik dikulik. Sebab, deretan motor ini berhasil membantu Rossi mengukir karier cemerlang hingga merebut 7 gelar juara.

Kiprah manis Valentino Rossi di MotoGP sudah tak perlu diragukan lagi. Dia sudah banyak sekali merebut gelar juara sehingga namanya begitu tersohor.

Valentino Rossi

Total, pembalap yang identik dengan motor bernomor 46 ini berhasil merebut 7 gelar juara di kelas utama. Gelar juara itu tak diraih The Doctor -julukan Valentino Rossi- dengan 1 tim saja. Tak ayal, dia sudah mencicipi sejumlah motor balap di MotoGP.

Lalu, apa saja motor yang pernah digunakan The Doctor? Berikut 6 motor andalan legenda Valentino Rossi yang digunakan selama berkarier di MotoGP, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

6. NSR 500

Valentino Rossi

Salah satu motor andalan legenda Valentino Rossi yang digunakan selama berkarier di MotoGP adalah NSR 500. Motor ini digunakan Rossi pada 2000 kala membela Nastro Azzura Honda.

Pada musim itu, Rossi mentas di kelas 500 cc atau kelas utama yang kini setara MotoGP. Rossi pun langsung tampil gacor di musim itu. Dia bisa merebut gelar juara dunia.

5. YZR-M1

Valentino Rossi

Selanjutnya, ada YZR-M1. Motor Yamaha ini digunakan Rossi pada 2013 hingga 2018. Rossi mulai mengendari motor ini usai comeback ke Yamaha setelah sempat membela Ducati.

Dengan YZR-M1, Rossi pun bisa bangkit lagi. Dia bahkan menyabet status runner-up pada 2014, 2015, dan 2016.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement