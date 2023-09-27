6 Motor Andalan Legenda Valentino Rossi yang Digunakan Selama Berkarier di MotoGP, Nomor 1 Bawa The Doctor Jadi Juara Dunia Pertama Kali!

6 motor andalan legenda Valentino Rossi yang digunakan selama berkarier di MotoGP menarik dikulik. Sebab, deretan motor ini berhasil membantu Rossi mengukir karier cemerlang hingga merebut 7 gelar juara.

Kiprah manis Valentino Rossi di MotoGP sudah tak perlu diragukan lagi. Dia sudah banyak sekali merebut gelar juara sehingga namanya begitu tersohor.

Total, pembalap yang identik dengan motor bernomor 46 ini berhasil merebut 7 gelar juara di kelas utama. Gelar juara itu tak diraih The Doctor -julukan Valentino Rossi- dengan 1 tim saja. Tak ayal, dia sudah mencicipi sejumlah motor balap di MotoGP.

Lalu, apa saja motor yang pernah digunakan The Doctor? Berikut 6 motor andalan legenda Valentino Rossi yang digunakan selama berkarier di MotoGP, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

6. NSR 500





Salah satu motor andalan legenda Valentino Rossi yang digunakan selama berkarier di MotoGP adalah NSR 500. Motor ini digunakan Rossi pada 2000 kala membela Nastro Azzura Honda.

Pada musim itu, Rossi mentas di kelas 500 cc atau kelas utama yang kini setara MotoGP. Rossi pun langsung tampil gacor di musim itu. Dia bisa merebut gelar juara dunia.

5. YZR-M1





Selanjutnya, ada YZR-M1. Motor Yamaha ini digunakan Rossi pada 2013 hingga 2018. Rossi mulai mengendari motor ini usai comeback ke Yamaha setelah sempat membela Ducati.

Dengan YZR-M1, Rossi pun bisa bangkit lagi. Dia bahkan menyabet status runner-up pada 2014, 2015, dan 2016.