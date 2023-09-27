Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Melihat Kontainer Mewah Tempat Istirahat Marc Marquez seperti Hotel Bintang 5

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |01:00 WIB
Melihat Kontainer Mewah Tempat Istirahat Marc Marquez seperti Hotel Bintang 5
Kontainer Marc Marquez yang begitu mewah (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

MARI melihat kontainer mewah tempat istirahat Marc Marquez yang seperti hotel bintang lima. Sekadar diketahui, balapan MotoGP selalu diselenggarakan di berbagai sirkuit yang berada di berbagai negara di dunia.

Dengan kata lain, setiap pembalap akan berpindah dari satu negara ke negara lainnya dalam satu musim.

Marc Marquez

Pada saat berpindah ke negara lain untuk melakukan balapan, setiap tim balap akan membawa berbagai perlengkapan mulai dari motor, ban, peralatan teknis dan lain sebagainya.

Di lain sisi, bagi pembalap juga akan disediakan sebuah tempat istirahat berbentuk kontainer yang disebut dengan motorhome. Motorhome ini adalah sebuah kontainer yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk membuat pembalap nyaman dalam beristirahat.

Dalam setiap balapan, motorhome ini akan berada di trackside dan hanya bisa diakses oleh pembalap dan kru balapnya saja.

Menariknya, pembalap kenamaan MotoGP, Marc Marquez memiliki kontainer motorhome yang sangat mewah. Potret motorhome terkuak setelah pembalap Repsol Honda itu membagikannya dalam sebuah unggahan di instagram pribadinya @marcmarquez93.

Jika dilihat dari luar, motorhome miliknya terlihat kotak seperti halnya kontainer pada umumnya. Hanya saja, penampakan luarnya diberi warna hitam penuh dengan gambar angka 93 berukuran besar di sampingnya.

Berbeda dengan bagian luarnya yang tampak biasa, bagian dalam motorhome Marquez terlihat begitu mewah layaknya sebuah hotel bintang 5.

Dilihat dari foto yang dibagikan, motorhome megah ini dihiasi dengan kamar tidur lengkap dengan bantal dan springbed. Selain itu, motorhome ini juga ruang tamu yang mewah, dapur kecil komplet, serta area bengkel yang tampak rapi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement