Melihat Kontainer Mewah Tempat Istirahat Marc Marquez seperti Hotel Bintang 5

MARI melihat kontainer mewah tempat istirahat Marc Marquez yang seperti hotel bintang lima. Sekadar diketahui, balapan MotoGP selalu diselenggarakan di berbagai sirkuit yang berada di berbagai negara di dunia.

Dengan kata lain, setiap pembalap akan berpindah dari satu negara ke negara lainnya dalam satu musim.

Pada saat berpindah ke negara lain untuk melakukan balapan, setiap tim balap akan membawa berbagai perlengkapan mulai dari motor, ban, peralatan teknis dan lain sebagainya.

Di lain sisi, bagi pembalap juga akan disediakan sebuah tempat istirahat berbentuk kontainer yang disebut dengan motorhome. Motorhome ini adalah sebuah kontainer yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk membuat pembalap nyaman dalam beristirahat.

Dalam setiap balapan, motorhome ini akan berada di trackside dan hanya bisa diakses oleh pembalap dan kru balapnya saja.

Menariknya, pembalap kenamaan MotoGP, Marc Marquez memiliki kontainer motorhome yang sangat mewah. Potret motorhome terkuak setelah pembalap Repsol Honda itu membagikannya dalam sebuah unggahan di instagram pribadinya @marcmarquez93.

Jika dilihat dari luar, motorhome miliknya terlihat kotak seperti halnya kontainer pada umumnya. Hanya saja, penampakan luarnya diberi warna hitam penuh dengan gambar angka 93 berukuran besar di sampingnya.

Berbeda dengan bagian luarnya yang tampak biasa, bagian dalam motorhome Marquez terlihat begitu mewah layaknya sebuah hotel bintang 5.

Dilihat dari foto yang dibagikan, motorhome megah ini dihiasi dengan kamar tidur lengkap dengan bantal dan springbed. Selain itu, motorhome ini juga ruang tamu yang mewah, dapur kecil komplet, serta area bengkel yang tampak rapi.