Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Cabor Menembak Berikan 2 Emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Ketum Perbakin Incar Lebih Banyak Medali

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:03 WIB
Cabor Menembak Berikan 2 Emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Ketum Perbakin Incar Lebih Banyak Medali
Ketum Perbakin Joni Supriyanto targetkan lebih banyak medali di Asian Games 2023 (Foto: Perbakin)
A
A
A

CABANG olahraga (cabor) menembak berika dua emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Ketua Umum Perbakin Joni Supriyanto incar lebih banyak medali. Indonesia sudah meraih tiga emas hingga Selasa (26/9/2023) sore WIB dan dua di antaranya datang dari cabor menembak.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra sukses memberikan emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023 pada Senin (25/9/2023) kemarin. Atlet tembak dari Indonesia itu menjadi yang terbaik pada nomor 10 meter running target putra.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra

Kemudian pada Selasa (26/9/2023), atlet yang akrab disapa Tera tersebut sukses memberikan emas kedua untuk Indonesia. Dia memenangkan nomor perorangan 10 meter running target mixed run.

Atas raihan cabor menembak, Joni Supriyanto selaku Ketum Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) mengutarakan kepuasannya. Menurutnya, ini memang sudah sesuai dengan harapan.

“Putra ini, pada Asian Games sebelumnya [Jakarta-Palembang 2018] dapat medali perak. Hari ini, dia memperbaiki rekornya menjadi emas. Artinya bahwa tahapan latihan yang dilakukan sudah sesuai,” kata Joni Supriyanto dalam keterangan yang didapatkan oleh Okezone, Selasa (26/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement