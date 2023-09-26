Cabor Menembak Berikan 2 Emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Ketum Perbakin Incar Lebih Banyak Medali

CABANG olahraga (cabor) menembak berika dua emas untuk Indonesia di Asian Games 2023, Ketua Umum Perbakin Joni Supriyanto incar lebih banyak medali. Indonesia sudah meraih tiga emas hingga Selasa (26/9/2023) sore WIB dan dua di antaranya datang dari cabor menembak.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra sukses memberikan emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2023 pada Senin (25/9/2023) kemarin. Atlet tembak dari Indonesia itu menjadi yang terbaik pada nomor 10 meter running target putra.

Kemudian pada Selasa (26/9/2023), atlet yang akrab disapa Tera tersebut sukses memberikan emas kedua untuk Indonesia. Dia memenangkan nomor perorangan 10 meter running target mixed run.

Atas raihan cabor menembak, Joni Supriyanto selaku Ketum Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) mengutarakan kepuasannya. Menurutnya, ini memang sudah sesuai dengan harapan.

“Putra ini, pada Asian Games sebelumnya [Jakarta-Palembang 2018] dapat medali perak. Hari ini, dia memperbaiki rekornya menjadi emas. Artinya bahwa tahapan latihan yang dilakukan sudah sesuai,” kata Joni Supriyanto dalam keterangan yang didapatkan oleh Okezone, Selasa (26/9/2023).