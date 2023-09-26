Breaking News: Cabor Wushu Persembahkan Emas Ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2023 Melalui Harris Horatius

Harris Horatius beri medali emas kepada Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Kemenpora)

CABANG olahraga (cabor) wushu persembahkan emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2023. Harris Horatius sukses meraih emas pada nomor Men’s Nanquan/Nangun Asian Games 2023 setelah meraih poin 9,750 pada nomor Men’s Nangun.

Harris tampil memikat di hadapan para juri di Xiaoshan Guali Sports Center, Hangzhou, China pada Selasa (26/9/2023). Atlet berusia 27 tahun itu memasuki arena dengan percaya diri tinggi.

Dia memainkan toya dengan indah. Pergerakan apik dari Harris pun membuat para penonton bertepuk tangan riuh. Dia pun mendapatkan nilai 9,750 dari para juri berkat penampilannya.

Pada penampilannya di nomor Nanquan sebelumnya, Harris sudah mengoleksi 9,756. Dengan begitu, Harris berhak mendapatkan medali emas karena nilai akumulasi poinnya dari Nanquan dan Nangun merupakan yang tertinggi.