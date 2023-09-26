Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 15.00 WIB: Raih 3 Emas, Indonesia Jauh Ungguli Malaysia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |15:24 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 15.00 WIB: Raih 3 Emas, Indonesia Jauh Ungguli Malaysia
Harris Horatius raih medali emas di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga pukul 15.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Kontingen Indonesia yang sudah meraih 3 medali emas pun kini makin unggul jauh dari Malaysia.

Ya, kontingen Indonesia sukses menambah koleksi medalinya di Asian Games 2023. Ada tambahan 1 medali emas yang diraih dari cabang olahraga wushu lewat aksi Harris Horatius.

Harris Horatius

Harris Horatius meraih medali emas pada nomor Men’s Nanquan/Nangun Asian Games 2023 setelah mendapat poin 9,750 pada nomor Men’s Nangun. Harris tampil memikat di hadapan para juri di Xiaoshan Guali Sports Center, Hangzhou, China pada Selasa (26/9/2023).

Pergerakan apik Harris membuat para penonton bertepuk tangan riuh. Dia pun mendapat nilai 9,750 dari para juri berkat penampilannya.

Pada penampilannya di nomor Nanquan sebelumnya, Harris sudah mengoleksi 9,756. Dengan begitu, Harris berhak mendapatkan medali emas karena nilai akumulasi poinnya dari Nanquan dan Nangun merupakan yang tertinggi.

Pencapaian manis Harris membuat Indonesia total sudah meraih 3 medali emas di Asian Games 2023. Sebelumnya, dua medali emas didapat dari cabor menembak lewat aksi ciamik dari Muhammad Sejahtera Dwi Putra.

Selain 3 medali emas, ada juga 1 medali perak dan 5 perunggu. Total, Indonesia sudah mengemas 9 medali di Asian Games 2023.

Pencapaian apik Indonesia ini pun membuat kontingen Merah Putih jauh mengungguli Malaysia saat ini di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Malaysia sendiri belum meraih 1 pun medali saat ini.

