Asian Games 2023: Cabor Wushu Berpotensi Tambah Emas Indonesia Hari Ini, Usai Harris Horatius Tempati Peringkat 1 Sementara

HANGZHOU - Atlet wushu Indonesia, Harris Horatius, berpotensi menambah medali emas Indonesia hari ini di Asian Games 2023. Pasalnya, Harris Horatius kini menempati peringkat satu sementara di nomor Nanquan/Nangun Putra Asian Games 2023.

Pada penampilannya di Nanquan, Harris Horatius mencetak poin tertinggi dengan total 9.756. Angka tersebut unggul 0,020 poin atas wakil Korea Selatan, Lee Yong-mun. Atlet Negeri Gingseng tersebut duduk di posisi kedua dengan koleksi poin 9.736.

Sementara itu, di peringkat ketiga, ada wakil Hong Kong, Lau Chi Lung. Dia bersaing tipis dengan Lee Chi lung yang sukes tampil terbaik ketiga dengan perolehan poin 9.730.

Melihat hasil tersebut, cabang olahraga (cabor) wushu pun berpotensi sumbang emas untuk Indonesia hari ini, Selasa (26/9/2023). Perlombaan masih akan berlanjut di Nanquan yang dijadwalkan digelar siang nanti pukul 13.30 WIB.