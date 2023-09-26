Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Selasa 26 September: Ada Timnas Voli Indonesia hingga Basket!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:47 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Selasa 26 September: Ada Timnas Voli Indonesia hingga Basket!
Sebanyak 15 cabor akan dipertandingan kontingen Indonesia di Asian Games 2023 hari ini (Foto: logo Asian Games 2023)




JADWAL wakil Indonesia di Asian Games 2023 hari ini, Selasa 26 September 2023 akan diulas Okezone. Sekitar 15 cabang olahraga (cabor) akan dipertandingkan oleh wakil Indonesia hari ini mulai dari menembak, voli putra, hingga basket putra.

Cabang olahraga pertama yang akan dipertandingkan oleh wakil Indonesia hari ini yaitu menembak. Indonesia masih mengandalkan Muhammad Sejahtera Dwi Putra yang meraih medali emas pertama pada Senin (25/9/2023) kemarin.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra bersama M Badri Akbar, Irfandi Julio, akan tampil di final men's 10 running target mixed run pada hari ini pukul 08.00 WIB. Selain itu ada Fathur Gustiafan/Amelia Sifaul Citra di Kualifikasi Mixed team 10m air rifle.

Sementara di cabang olahraga Taekwondo pada pukul 08.30 WIB, ada laga 32 Besar Men's -63kg antara wakil Indonesia yakni M Bassam Raihan melawan wakil Iran. Lalu pukul 08.30 WIB ada laga 16 Besar Women's -53kg antara Megawati Tamesti Maheswari vs Kamboja.

Beralih ke cabang olahraga Esports, bakal berlangsung babak 32 Besar Street Fighter V Champion Edition Christian Aron Jonathan pukul 18.50 WIB. Kemudian untuk olahraga Judo pukul 09.00 WIB, ada I Gede Agastya Darma Wardana vs Jepang di 16 Besar Men's +100kg.

Halaman:
1 2
