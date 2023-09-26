Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengakuan Jorge Martin yang Alami Dehidrasi pada Lap-Lap Terakhir di Balapan MotoGP India 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |00:00 WIB
Pengakuan Jorge Martin yang Alami Dehidrasi pada Lap-Lap Terakhir di Balapan MotoGP India 2023
Jorge Martin mengalami dehidrasi pada lap-lap terakhir di MotoGP India 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENGAKUAN Jorge Martin yang alami dehidrasi pada lap-lap terakhir di balapan MotoGP India 2023. Pembalap Pramac Ducati itu mengatakan bahwa dirinya sering membuat kesalahan di lap-lap terakhir pada Minggu (24/9/2023) kemarin karena dehidrasi tersebut.

Cuaca di India begitu panas dengan kelembapan yang tinggi. Alhasil, balapan di Sirkuit Internasional Buddh itu pun dipangkas dari 24 lap menjadi 21 lap saja. Kendati begitu, balapan itu nyatanya masih begitu berat bagi sejumlah balapan karena menguras stamina, tak terkecuali bagi Jorge Martin.

Jorge Martin

Yang paling disorot tentunya adalah Jorge Martin. Pasalnya, pembalap asal Spanyol itu langsung melipir di garasi timnya setelah finis di posisi dua dengan keadaan yang memprihatinkan. Dia berlutut dan meminta anggota timnya memberikannya air minum serta menyiramkan air ke kepala serta tubuhnya lewat bagian leher.

Setelah itu, rider berusia 25 tahun itu tertatih-tatih berjalan menuju parc ferme dengan dituntun oleh manajer timnya, Gino Borsoi. Bahkan, dia tiba di parc ferme dalam keadaan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan dari Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte.

Untungnya, setelah ditangani oleh dokter, pembalap berjuluk Martinator itu bisa naik ke podium dan menerima trofi. Namun, jadwal wawancara harus dibatalkan karena kondisi yang tak memungkinkan.

Akan tetapi, akhirnya Martin buka suara lewat timnya dan mengakui bahwa dirinya mengalami dehidrasi di lap-lap akhir sehingga sempat melakukan kesalahan di lap terakhir ketika disalip oleh Fabio Quartararo. Namun, dia senang bisa menyalip bintang Monster Energy Yamaha itu lagi dan menjaga kecepatannya untuk bisa mengamankan podium kedua.

Halaman:
1 2
