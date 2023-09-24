Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar MotoGP India 2023: Francesco Bagnaia Dipepet Jorge Martin dan Marco Bezzecchi

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:03 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar MotoGP India 2023: Francesco Bagnaia Dipepet Jorge Martin dan Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi pepet Francesco Bagnaia usai juarai MotoGP India 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 kelar MotoGP India 2023 akan dibahas di sini. Francesco Bagnaia kini dipepet oleh Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di posisi puncak klasemen sementara pembalap selepas balapan di Sirkuit Internasional Buddh pada Minggu (24/9/2023) sore WIB.

Itu adalah sore yang buruk untuk sang juara bertahan, Bagnaia. Sebab, dia gagal finis akibat terjatuh sehingga raihan poinnya tertahan di angka 292.

Francesco Bagnaia

Bagnaia masih berada di puncak klasemen sementara. Namun, Jorge Martin sukses mendekat setelah finis kedua dalam balapan MotoGP India 2023.

Martin kini hanya berjarak 13 poin saja dari Bagnaia dengan raihan 279 poin. Sementara itu, Marco Bezzecchi masih berada di peringkat ketiga.

Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut sukses menjadi juara di balapan utama dan meraih total 30 poin pada akhir pekan ini. Dia masih tertinggal 44 poin dari Bagnaia, namun semakin mendekat dengan raihan 248 poin.

Halaman:
1 2
