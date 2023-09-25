Fabio Quartararo Girang Bisa Naik Podium Lagi di MotoGP India 2023

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) sangat girang bisa naik podium di MotoGP India 2023 (Foto: Yamaha MotoGP)

DANKAUR - Fabio Quartararo sangat girang setelah berhasil naik podium lagi pada balapan MotoGP India 2023, Minggu 24 September sore WIB, di Sirkuit Internasional Buddh, Dankaur. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu merasa seluruh pekan balapan berlangsung bagus.

Quartararo menempati posisi tujuh saat start. Ia kemudian melesat selama 21 putaran dan diuntungkan dengan insiden yang dialami Francesco Bagnaia serta Marc Marquez.

Pembalap berjuluk El Diablo itu bahkan sempat berada di posisi dua dengan memanfaatkan kelengahan Jorge Martin. Sayangnya, pembalap tim Pramac Ducati itu bisa dengan cepat menemukan ritmenya lagi dan finis sebagai runner-up.

Usai balapan, Quartararo mengakui secara keseluruhan akhir pekannya di India cukup baik. Ia berharap dapat meraih hasil serupa, yakni podium pada balapan-balapan berikutnya.

"Secara keseluruhan, ini adalah akhir pekan yang sangat baik. Terutama dengan kecepatan di lintasan yang luar biasa. Saya cukup senang dengan hasil yang diraih di seri kali ini," ungkap Quartararo, dilansir dari Speedweek, Senin (25/9/2023).

"Semoga kami bisa meraih hasil seperti ini lagi pada sisa musim ini," tambah pria asal Prancis itu.