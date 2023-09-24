Kisah Miris Marc Marquez dan Jorge Lorenzo Dirujak Penonton Spanyol karena Diduga Curangi Valentino Rossi

KISAH miris Marc Marquez dan Jorge Lorenzo yang dirujak penonton Spanyol karena diduga curangi Valentino Rossi akan dibahas Okezone di artikel ini. Ajang perhelatan balap MotoGP memang kerap diwarnai berbagai drama yang menyelimutinya.

Salah satu yang teraneh yaitu kisah pembalap Marc Marquez dan Jorge Lorenzo yang dirujak penonton Spanyol karena diduga curangi Valentino Rossi. Tentu saja hal itu turut membuat kedua pembalap tersebut bingung dan terheran-heran dengan resposn penggemar The Doctor yang terus mengolok-olok tanpa henti. Bagi kalian yang penasaran maka simak ulasan satu ini.

Kisah Miris Marc Marquez dan Jorge lorenzo Dihujat Penggemar The Doctor

Kisah miris yang terjadi antara dua pembalap bergengsi Marc Marquez dan Jorge lorenzo bermula di 2015 silam. Ditahun tersebut Jorge Lorenzo terpilih menjadi pemenang usai finis pertama, sementara Marc Marquez meraih posisi kedua di MotoGP Valencia 2015.

Namun bukanlah kegembiraan yang disambut, melainkan yang terjadi caci maki dan hujatan didapatkan oleh kedua pembalap tersebut. Banyak dari para penggemar menuding bahwa keduanya bersekongkol untuk mengalahkan sang legenda Valentino Rossi.