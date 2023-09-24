Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miris Marc Marquez dan Jorge Lorenzo Dirujak Penonton Spanyol karena Diduga Curangi Valentino Rossi

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |01:03 WIB
Kisah Miris Marc Marquez dan Jorge Lorenzo Dirujak Penonton Spanyol karena Diduga Curangi Valentino Rossi
Momen kebersamaan Marc Marquez bersama Jorge Lorenzo. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH miris Marc Marquez dan Jorge Lorenzo yang dirujak penonton Spanyol karena diduga curangi Valentino Rossi akan dibahas Okezone di artikel ini. Ajang perhelatan balap MotoGP memang kerap diwarnai berbagai drama yang menyelimutinya.

Salah satu yang teraneh yaitu kisah pembalap Marc Marquez dan Jorge Lorenzo yang dirujak penonton Spanyol karena diduga curangi Valentino Rossi. Tentu saja hal itu turut membuat kedua pembalap tersebut bingung dan terheran-heran dengan resposn penggemar The Doctor yang terus mengolok-olok tanpa henti. Bagi kalian yang penasaran maka simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Minggu (24/09/2023) terkait kisah miris Marc Marquez dan Jorge Lorenzo yang dirujak penonton Spanyol karena diduga curangi Valentino Rossi.

Kisah Miris Marc Marquez dan Jorge lorenzo Dihujat Penggemar The Doctor

Kisah miris yang terjadi antara dua pembalap bergengsi Marc Marquez dan Jorge lorenzo bermula di 2015 silam. Ditahun tersebut Jorge Lorenzo terpilih menjadi pemenang usai finis pertama, sementara Marc Marquez meraih posisi kedua di MotoGP Valencia 2015.

Jorge Lorenzo bersama Valentino Rossi

Namun bukanlah kegembiraan yang disambut, melainkan yang terjadi caci maki dan hujatan didapatkan oleh kedua pembalap tersebut. Banyak dari para penggemar menuding bahwa keduanya bersekongkol untuk mengalahkan sang legenda Valentino Rossi.

Halaman:
1 2
