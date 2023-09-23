Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Perolehan Medali Shitoryu Karatedo International Championships 2023 Hari Ini: Indonesia Nyaman di Puncak!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |19:58 WIB
Hasil Lengkap Perolehan Medali Shitoryu Karatedo International Championships 2023 Hari Ini: Indonesia Nyaman di Puncak!
Indonesia memimpin klasemen sementara perolehan medali Karatedo International Championships 2023. (Foto: Basudiwa/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Gelaran hari kedua ajang Shitoryu Karatedo International Championships 2023 baru saja rampung, tepatnya pada Sabtu (23/9/2023) malam WIB. Untuk sementara tim karate Indonesia masih memimpin klasemen perolehan medali dengan meraih 11 emas. 11 perak, dan 21 perunggu.

Ya, Kontingen Indonesia sukses memantapkan posisi di puncak klasemen Shitoryu Karatedo International Championships 2023. Mereka tercatat berhasil memperoleh 43 medali.

11 di antaranya masing-masing berupa emas dan perak. Sementara 21 sisanya merupakan medali perunggu.

Lalu di posisi kedua juga tidak berubah. Jepang masih konsisten membuntuti tuan rumah.

Namun koleksi Jepang masih terlampau jauh dari Indonesia. Tim Negeri Sakura itu hanya mendapatkan sembilan medali saja.

Shitoryu Karatedo International Championships 2023

Adapun sembilan medali itu terdiri dari enam emas, satu perak dan dua perunggu. Ini lantas menjadi sinyal positif bagi Tim Merah Putih.

Sementara di posisi ketiga, Meksiko gagal mempertahankan tempat mereka. Kali ini Rusia melesat dengan total delapan medali.

