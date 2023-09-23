Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP India 2023: Marc Marquez Terhempas dari 5 Besar, Marco Bezzecchi Paling Cepat!

HASIL latihan bebas 2 MotoGP India 2023 sudah diketahui. Pembalap Mooney VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, pun menjadi yang tercepat di sesi ini.

Sesi latihan bebas 2 MotoGP India 2023 digelar di Sirkuit Internasional Buddh, Kandaur, pada Sabtu (23/9/2023) siang WIB. Dalam sesi latihan bebas yang berlansgung selama 30 menit ini, Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 45,398 detik.

Di posisi kedua, ada rider Gresini Ducati, Alex Marquez. Kemudian, posisi ketiga diisi oleh rekan setim Bezzecchi, yakni Luca Marini. Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, harus terhempas dari 5 besar di sesi ini. Dia mengisi urutan ke-7.

Jalannya Latihan Bebas 2

Pada menit-menit awal sesi Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) menjadi yang tercepat. Namun, tak lama kemudian, Jorge Martin (Pramac Ducati) mampu merebut posisi teratas.

Jorge Martin mencatatkan waktu 1 menit 46,077 detik. Dia melakukan towing kepada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) kala itu.

Setelah 10 menit sesi berjalan, Alex Marquez (Gresini Ducati) berhasil menggeser Martin dari tempat teratas ke posisi empat. Dia menghasilkan waktu di angka 1 menit 45,752 detik.

Sementara itu, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) berada di urutan kedua dan ketiga. Kemudian, saat sesi telah berlangsung separuh jalan, Marc Marquez (Repsol Honda) membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 45,723 detik.

Rekan setimnya, Joan Mir, juga mampu melaju cepat dengan menduduki tempat keenam. Sementara Pecco -sapaan Bagnaia, dia masih tertahan di posisi 10.

Lima menit berselang, Aleix Espargaro (Aprilia Racing), sukses mengalahkan waktu yang dihasilkan The Baby Alien -julukan Marc- untuk mengisi posisi teratas dengan keunggulan 0,022 detik dari sang juara MotoGP enam kali. Di sisi lain, Quartararo mengalami kecelakaan ketika keluar dari Tikungan 8 menuju Tikungan 9.