HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Tatap MotoGP India 2023 dengan Antusias, Bikin Prediksi Balapan Bakal Menarik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |02:01 WIB
Francesco Bagnaia Tatap MotoGP India 2023 dengan Antusias, Bikin Prediksi Balapan Bakal Menarik
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Twitter/peccobagnaia)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia tatap MotoGP India 2023 dengan antusias. Menurut pembalap Ducati Lenovo tersebut, balapan di Sirkuit Internasional Buddh pasti akan berjalan dengan menarik.

Ajang balap MotoGP digelar untuk pertama kalinya di India. Para pembalap akan mulai menjajal Sirkuit Internasional Buddh di Dankaur, India pada Jumat (22/9/2023) ini hingga balapan utama digelar pada hari Minggu (24/9/2023).

"Saya mengitari sirkuit ini dua kali. Tata letak lintasannya menarik, indah, dan berbeda dari trek lainnya yang biasa kami lalui," ungkap Bagnaia dilansir dari Speedweek, Jumat (22/9/2023).

"Akan sangat menarik untuk merasakan balapan di sini. Beberapa area terlihat terlalu kecil. Akan tetapi, saya sudah berbicara dengan pihak yang bertanggung jawab dan juga petugas keamanan," katanya.

Francesco Bagnaia

Pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut mengatakan bahwa petugas yang bertanggung jawab sudah menjelaskan kepadanya tentang semua hal yang dikhawatirkan di lintasan tersebut. Dia pun menerima bahwa keamanan di sirkuit tersebut sudah disiapkan dengan baik.

"Kita lihat nanti, menurut saya ini akan menjadi balapan yang menarik," ujar pembalap Italia tersebut.

Halaman:
1 2
