Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bakal Hadapi Trek Baru, Francesco Bagnaia Tekankan 2 Hal Penting Jelang MotoGP India 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:02 WIB
Bakal Hadapi Trek Baru, Francesco Bagnaia Tekankan 2 Hal Penting Jelang MotoGP India 2023
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) menjajal kriket jelang MotoGP India 2023 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

DANKAUR - Francesco Bagnaia akan menghadapi trek baru pada MotoGP India 2023. Pembalap Ducati Lenovo itu lantas mengungkapkan dua hal penting jelang seri ke-13 MotoGP 2023 itu.

Sirkuit Internasional Buddh di Dankaur akan menjadi tantangan baru bagi para rider MotoGP pada 22-24 September 2023. Sebab, sirkuit kebanggaan India itu baru pertama kali menggelar balapan MotoGP.

Tikungan terakhir Sirkuit Internasional Buddh di India (Foto: MotoGP)

Bagnaia menekankan dua hal penting dalam menjajal trek baru tersebut. Ini bisa menjadi modal dalam menaklukkan lintasan sepanjang 4,970 kilometer (km) itu.

Pecco mengatakan penting baginya untuk menjaga dan meningkatkan konsentrasi nantinya. Selain itu, meminimalisir kesalahan saat balapan juga menjadi poin paling penting yang harus diperhatikan.

"Sekarang dimulailah periode yang sangat intens dan penting, jadi menjaga konsentrasi dan menghindari kesalahan akan menjadi sangat penting,” ujar Bagnaia, sebagaimana dimuat Crash, Kamis (21/9/2023).

Pembalap asal Italia itu masih memimpin di puncak klasemen MotoGP 2023. Bagnaia mengoleksi 283 poin hasil dari lima kemenangan dan delapan podium di musim ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement