Bakal Hadapi Trek Baru, Francesco Bagnaia Tekankan 2 Hal Penting Jelang MotoGP India 2023

DANKAUR - Francesco Bagnaia akan menghadapi trek baru pada MotoGP India 2023. Pembalap Ducati Lenovo itu lantas mengungkapkan dua hal penting jelang seri ke-13 MotoGP 2023 itu.

Sirkuit Internasional Buddh di Dankaur akan menjadi tantangan baru bagi para rider MotoGP pada 22-24 September 2023. Sebab, sirkuit kebanggaan India itu baru pertama kali menggelar balapan MotoGP.

Bagnaia menekankan dua hal penting dalam menjajal trek baru tersebut. Ini bisa menjadi modal dalam menaklukkan lintasan sepanjang 4,970 kilometer (km) itu.

Pecco mengatakan penting baginya untuk menjaga dan meningkatkan konsentrasi nantinya. Selain itu, meminimalisir kesalahan saat balapan juga menjadi poin paling penting yang harus diperhatikan.

"Sekarang dimulailah periode yang sangat intens dan penting, jadi menjaga konsentrasi dan menghindari kesalahan akan menjadi sangat penting,” ujar Bagnaia, sebagaimana dimuat Crash, Kamis (21/9/2023).

Pembalap asal Italia itu masih memimpin di puncak klasemen MotoGP 2023. Bagnaia mengoleksi 283 poin hasil dari lima kemenangan dan delapan podium di musim ini.