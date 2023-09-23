Belum Terbiasa dengan Sirkuit Buddh, Jorge Martin Gunakan Permainan Simulator demi Raih Hasil Maksimal di MotoGP India 2023

DANKAUR - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin mengaku telah menggunakan permainan simulator sebagai salah satu persiapan menghadapi MotoGP India 2023. Sebab ia merasa belum terbiasa dengan Sirkuit Buddh yang menjadi lokasi dari ajang balap di India tersebut.

Sebagaimana diketahui, ini akan jadi pertama kalinya MotoGP digelar di India. Para pembalap dunia itu akan adu cepat di Sirkuit Internasional Buddh pada akhir pekan ini, 22-24 September 2023.

Praktis, tak satu pun pembalap yang memiliki pengalaman di lintasan tersebut karena ini akan menjadi debutnya musim ini. Guna memahami sirkuit lebih baik, Martin memiliki siasat dengan bermain permainan simulator di lintasan itu.

"Saya mencoba untuk memahami rute lintasan lebih baik sebelum bertanding karena saya ingin bisa bersaing juga di sini. Saya mencoba bermain dengan permainan simulator untuk lebih mengerti belokan-belokan di lintasan itu," ungkap Martin dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/9/2023).

Pembalap 25 tahun itu mengatakan bahwa dirinya sudah berkeliling dan mengecek sirkuit tersebut jelang dilangsungkannya latihan bebas (FP1) hari ini. Dia mengaku tak sabar untuk bisa segera adu cepat di lintasan itu.

"Saya sangat suka bentuk lintasannya dan tak sabar untuk melakoni sesi latihan pertama nanti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti," kata Martin.