Kutukan Legenda MotoGP Valentino Rossi Bikin Hancur Karier Pembalap Spanyol Sete Gibernau

KISAH perseteruan Valentino Rossi dengan Sete Gibernau memang menarik untuk diulas lebih lengkap. Pasalnya sepanjang karier dalam dunia balap, legenda MotoGP satu ini pernah beberapa kali cekcok dan bermasalah dengan beberapa pembalap.

Salah satu yang terparah dan populer yaitu ketika dirinya diketahui berseteru dengan sang rider bernama Sete Gibernau. Perang urat yang dilalui oleh keduanya lantas memanas dan cukup menegangkan, sampai pada akhirnya Valentino Rossi memberikan sebuah kutukan dengan sang rivalnya.

Lantas kutukan apa yang dilayangkan oleh Valentino Rossi untuk sang rival pembalap Sete Gibernau? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (18/09/2023).

Awal Perseteruan

Cekcok yang terjadi antara Valentino Rossi dan Sate Gibernau ternyata mulai berawal dari ajang MotoGP Qatar 2004. Pada momen itu keduanya kian bersaing menjadi kandidat dalam memenangkan sebuah perlombaan balap.

Valentino Rossi berlaga pada tim Gauloises Fortuna Yamaha sedangkan rivalnya Sete Gibernau bergabung dengan tim Telefonica Movistar Honda. Perseruan tersebut bermula Pada H-1 malam sebelum balapan.

Tim sete Gibernau melihat para kru Yamaha sedang sibuk membersihkan aspal starting tepat The Doctor akan memulai balapan. Tujuan tersebut dilakukan oleh Yamaha supaya Valentino Rossi bisa mendapatkan traksi yang ideal di lintasan untuk meraih keunggulan.

Akan tetapi menurut sang rival apa yang dilakukan oleh tim Valentino Rossi bersifat ilegal. Maka secara sigap Sete Gibernau lantas melapor pada race director. Setelah itu terbongkar, Valentino Rossi mesti gigit jari karena mendapatkan hukuman penalti dengan melakukan start dari paling belakang

Rossi Mengutuk Sete Gibernau

Dengan begitu Valentino Rossi mesti berusaha keras untuk mencapai kemenangan dalam posisi depan. Namun ternyata di sela-sela balapan The Doctor mesti menerima pil pahit karena terlibat kecelakaan sehingga gagal mendapatkan poin dan Sete Gibernau turun menjadi pemenang juara pada GP Qatar 2004 pada saat itu.