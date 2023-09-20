Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kutukan Legenda MotoGP Valentino Rossi Bikin Hancur Karier Pembalap Spanyol Sete Gibernau

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |02:00 WIB
Kutukan Legenda MotoGP Valentino Rossi Bikin Hancur Karier Pembalap Spanyol Sete Gibernau
Valentino Rossi dan Sete Gibernau pernah cekcok di lintasan (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH perseteruan Valentino Rossi dengan Sete Gibernau memang menarik untuk diulas lebih lengkap. Pasalnya sepanjang karier dalam dunia balap, legenda MotoGP satu ini pernah beberapa kali cekcok dan bermasalah dengan beberapa pembalap.

Salah satu yang terparah dan populer yaitu ketika dirinya diketahui berseteru dengan sang rider bernama Sete Gibernau. Perang urat yang dilalui oleh keduanya lantas memanas dan cukup menegangkan, sampai pada akhirnya Valentino Rossi memberikan sebuah kutukan dengan sang rivalnya.

Sete Gibernau dan Valentino Rossi

Lantas kutukan apa yang dilayangkan oleh Valentino Rossi untuk sang rival pembalap Sete Gibernau? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (18/09/2023).

Awal Perseteruan

Cekcok yang terjadi antara Valentino Rossi dan Sate Gibernau ternyata mulai berawal dari ajang MotoGP Qatar 2004. Pada momen itu keduanya kian bersaing menjadi kandidat dalam memenangkan sebuah perlombaan balap.

Valentino Rossi berlaga pada tim Gauloises Fortuna Yamaha sedangkan rivalnya Sete Gibernau bergabung dengan tim Telefonica Movistar Honda. Perseruan tersebut bermula Pada H-1 malam sebelum balapan.

Tim sete Gibernau melihat para kru Yamaha sedang sibuk membersihkan aspal starting tepat The Doctor akan memulai balapan. Tujuan tersebut dilakukan oleh Yamaha supaya Valentino Rossi bisa mendapatkan traksi yang ideal di lintasan untuk meraih keunggulan.

Akan tetapi menurut sang rival apa yang dilakukan oleh tim Valentino Rossi bersifat ilegal. Maka secara sigap Sete Gibernau lantas melapor pada race director. Setelah itu terbongkar, Valentino Rossi mesti gigit jari karena mendapatkan hukuman penalti dengan melakukan start dari paling belakang

Rossi Mengutuk Sete Gibernau

Dengan begitu Valentino Rossi mesti berusaha keras untuk mencapai kemenangan dalam posisi depan. Namun ternyata di sela-sela balapan The Doctor mesti menerima pil pahit karena terlibat kecelakaan sehingga gagal mendapatkan poin dan Sete Gibernau turun menjadi pemenang juara pada GP Qatar 2004 pada saat itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement