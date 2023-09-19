Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Manajer Pramac Ducati Optimistis Jorge Martin Jegal Francesco Bagnaia dalam Perburuan Titel Juara Dunia MotoGP 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |08:40 WIB
Manajer Pramac Ducati Optimistis Jorge Martin Jegal Francesco Bagnaia dalam Perburuan Titel Juara Dunia MotoGP 2023
Jorge Martin dijagokan mengalahkan Francesco Bagnaia (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
A
A
A

MILAN - Manajer Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi, optimistis Jorge Martin bisa menjegal Francesco Bagnaia dalam perebutan titel juara dunia MotoGP 2023. Sebab, performa Martinator dan motornya terus meningkat.

Martin saat ini tengah membayangi ketat Bagnaia di papan klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap asal Spanyol itu berada di posisi dua dengan koleksi 247 poin, hanya terpaut 36 poin saja dari Pecco.

Jorge Martin (89) melaju di depan Marco Bezzecchi (72) dan Francesco Bagnaia (1) pada MotoGP San Marino 2023 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Pembalap asal Spanyol itu tampil apik dengan merebut podium pertama di MotoGP San Marino 2023 dua pekan silam. Selain itu, performa tandemnya, Johann Zarco, juga bisa diandalkan untuk mencegah Bagnaia saat balapan.

Borsoi optimistis dengan kemungkinan Martin bisa membawa Pramac Racing meraih gelar juara. Apalagi, masih tersisa delapan seri balapan di MotoGP 2023.

“Mengapa tidak? Pada akhirnya kami memiliki pebalap dan sepeda motor untuk melakukannya. Kami masih punya banyak balapan di depan dan kami harus terus melaju dengan kecepatan ini dan menghindari kesalahan bodoh,” kata Borsoi, dinukil dari Motosan, Selasa (19/9/2023).

“Kami di sini, kami kuat, kami tidak bisa mengatakan semuanya sudah terkendali, tapi kami tidak jauh. Saat sensasinya seperti ini, kami bisa berpikir besar, tapi waktu kami belum tiba, jadi kami harus tetap menjaga kekuatan kami. Semangat tinggi, perhatikan dan jalani balapan demi balapan,” lanjut pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
