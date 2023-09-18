Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tampil di Asian Para Games 2023, Ariyanto Dapat Dukungan Keluarga

Alip Sutarto , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:20 WIB
Tampil di Asian Para Games 2023, Ariyanto Dapat Dukungan Keluarga
Atlet Lawn Bowls Indonesia, Ariyanto (Foto: ist)
JEPARA - Ariyanto atlet lawn bowls nasional asal Jepara akan mewakili Indonesia di ajang Asian Para Games 2023 yang berlangsung di Hangzhou, China pada Oktober 2023 mendatang.

Dukungan doa dan semangat selau diberikan keluarga kepada Ariyanto agar menjadi juara di ajang multievent paling akbar se-Asia tersebut. Kholida istri Ariyanto, selalu memberikan dukungan penuh kepada suaminya untuk terus berprestasi.

Bersama anam semata wayangnya, wanita 34 tahun ini harus rela berjauhan untuk sementara waktu dengan sang suami. Pasalnya, semakin dekat gelaran Asian Game 2023, Ariyanto juga disibukkan dengan pemusatan latihan yang digelar di Solo, Jawa Tengah.

Di mata keluarga, Ariyanto merupakan sosok yang membanggakan. Selain memiliki rasa tanggung jawab, atlet berusia 45 tahun itu juga telah meraih berbagai penghargaan di ajang internasional yakni meraih medali perunggu di Thailand dan Malaysia.

Menjadi wakil Indonesia di ajang Asian Para Games 2023 Hangzhou, Kholida dan keluarga selalu memberikan doa untuk Ariyanto. Ia berharap sang suami bisa menjadi juara yang mampu mengharumkan nama bangsa dan negara.

