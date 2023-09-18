Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2022: Hernanda Zulfi Beberkan Kekurangan Timnas Voli Putra Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |02:04 WIB
Asian Games 2022: Hernanda Zulfi Beberkan Kekurangan Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas Voli Indonesia akan berjuang di Asian Games 2022 (Foto: Instagram)
A
A
A

BOGOR - Penggawa Timnas Voli Indonesia, Hernanda Zulfi, membeberkan kekurangan timnya jelang mentas di Asian Games 2022. Middle blocker berusia 26 tahun itu melihat Timnas Voli Putra Indonesia masih lemah dalam melakukan receive.

Catatan ini berkaca pada hasil try out mereka dalam persiapan Asian Games 2022. Kapten anyar Timnas Voli Putra Indonesia itu juga mengaku timnya kerap melakukan kesalahan saat skor kritis.

"Evaluasinya pada saat skor-skor kritis, kami selalu melakukan kesalahan. Itu dari receivenya. Karena kemarin kita kalahnya sangat tipis tipis sekali melawan Korea, dan lain-lain. Itu skornya tipis banget, saat skor skor genting, yang paling salah kemarin itu receivernya," ujarnya kepada media, Kamis (14/9/2023).

Namun Hernanda mengatakan kekurangan tersebut sudah ditambal selama latihan. Sang pelatih, Jeff Jiang Jie pun menekankan masalah teknis service dan receive.

Tidak hanya itu, persoalan mental juga tak luput ditingkatkan. Mengingat hal ini menjadi salah satu komponen utama dalam pertandingan.

Hernanda melihat ketebalan mental pemain bisa meningkatkan fokus permainan. Alhasil penampilan Timnas Voli Putra Indonesia diyakini bisa lebih tenang dan meminimalisir kesalahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement