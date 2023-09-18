Juarai Hong Kong Open 2023, Apriyani/Fadia Doakan Pearly/Thinaah Tak Cedera Serius

KOWLOON - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil menjuarai Hong Kong Open 2023 usai mengalahkan ganda Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Apriyani/Fadia mengakui pasangan Malaysia bermain baik dan memberikan doa kepada Pearly yang terlihat mengalami cedera.

Duel yang digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Minggu (17/9/2023) siang WIB itu berjalan sengit dan membutuhkan tiga gim yang berlangsung selama 1 jam 13 menit. Apriyani/Fadia akhirnya keluar sebagai juara dengan kemenangan 14-21, 24-22, dan 21-9.

"Tadi Pearly/Thinaah bagus banget mainnya. Hanya memang ada insiden di poin-poin akhir gim ketiga," tutur Apriyani, Minggu (17/9/2023).

Pada akhir gim ketiga, tepatnya pada poin 18-6, Pearly terlihat tersungkur setelah mencoba mengembalikan bola dari pasangan Indonesia. Dia sempat kesakitan dan memegangi engkel kaki kanannya hingga laga dihentikan beberapa saat.

"Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga cederanya tidak terlalu serius, bisa recovery dengan baik," kata Apriyani.

Meskipun sempat terhenti, laga kembali berlanjut hingga selesai yang berakhir dengan skor 21-9 untuk Apriyani/Fadia pada gim ketiga. Kemenangan itu membuat mereka menduduki podium tertinggi dan meraih gelar juara.