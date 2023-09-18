Curhat Alex Rins Jelang MotoGP India 2023, Sebut Pemulihan Cederanya Tak Berjalan Sesuai Harapan

BARCELONA – Pembalap LCR Honda, Alex Rins, bercerita soal proses pemulihan cederanya jelang bergulirnya MotoGP India 2023. Dia pun memberi kisah sedih karena mengatakan pemulihan cederanya tak berjalan sesuai harapan. Kondisi ini membuatnya belum tahu kapan bisa balapan lagi.

Sebagaimana diketahui, Rins mengalami kecelakaan fatal di MotoGP Italia 2023 pada pertengahan Juni. Insiden itu membuatnya harus naik meja operasi dua kali karena menderita patah tulang tibia dan fibula pada kaki kanannya.

Meski sudah tiga bulan berlalu, Rins masih merasakan nyeri syaraf. Pasalnya, sekrup yang dipasang pada kakinya menimbulkan rasa sakit karena belum terikat sempurna pada tulang dan sebagian ada yang longgar dan mudah digerakkan.

Alhasil, Rins harus mengurungkan niatnya mentas di dua seri terakhir di MotoGP Catalunya atau MotoGP San Marino 2023. Pada akhir pekan lalu, Rins sebenarnya sudah bisa naik motor dan melaju di atas Sirkuit Aragon dengan Honda CBR1000 Fireblade untuk mencoba menguji kebugaran fisiknya.

Tetapi sayang, dalam tes itu, Rins masih merasa sangat kesakitan. Dia pun menilai proses pemulihannya memang tak berjalan sesuai rencana. Alhasil, dia belum tahu kapan bisa membalap lagi di MotoGP 2023.

“Pertama-tama, saya berlatih dengan motor kecil, lalu dua minggu lalu di akhir pekan saya berkendara dari GP Barcelona ke MotorLand Aragon dan berlatih di sana dengan Honda CBR1000 Fireblade,” kata Rins, dilansir dari Speedweek, Senin (18/9/2023).