Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Curhat Alex Rins Jelang MotoGP India 2023, Sebut Pemulihan Cederanya Tak Berjalan Sesuai Harapan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:42 WIB
Curhat Alex Rins Jelang MotoGP India 2023, Sebut Pemulihan Cederanya Tak Berjalan Sesuai Harapan
Alex Rins cedera usai kecelakaan parah di MotoGP Italia 2023. (Foto: LCR Honda)
A
A
A

BARCELONA – Pembalap LCR Honda, Alex Rins, bercerita soal proses pemulihan cederanya jelang bergulirnya MotoGP India 2023. Dia pun memberi kisah sedih karena mengatakan pemulihan cederanya tak berjalan sesuai harapan. Kondisi ini membuatnya belum tahu kapan bisa balapan lagi.

Sebagaimana diketahui, Rins mengalami kecelakaan fatal di MotoGP Italia 2023 pada pertengahan Juni. Insiden itu membuatnya harus naik meja operasi dua kali karena menderita patah tulang tibia dan fibula pada kaki kanannya.

Alex Rins

Meski sudah tiga bulan berlalu, Rins masih merasakan nyeri syaraf. Pasalnya, sekrup yang dipasang pada kakinya menimbulkan rasa sakit karena belum terikat sempurna pada tulang dan sebagian ada yang longgar dan mudah digerakkan.

Alhasil, Rins harus mengurungkan niatnya mentas di dua seri terakhir di MotoGP Catalunya atau MotoGP San Marino 2023. Pada akhir pekan lalu, Rins sebenarnya sudah bisa naik motor dan melaju di atas Sirkuit Aragon dengan Honda CBR1000 Fireblade untuk mencoba menguji kebugaran fisiknya.

Tetapi sayang, dalam tes itu, Rins masih merasa sangat kesakitan. Dia pun menilai proses pemulihannya memang tak berjalan sesuai rencana. Alhasil, dia belum tahu kapan bisa membalap lagi di MotoGP 2023.

“Pertama-tama, saya berlatih dengan motor kecil, lalu dua minggu lalu di akhir pekan saya berkendara dari GP Barcelona ke MotorLand Aragon dan berlatih di sana dengan Honda CBR1000 Fireblade,” kata Rins, dilansir dari Speedweek, Senin (18/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement