Pulangkan Peraih Emas Olimpiade Tokyo 2020 di Semifinal Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Martin Ungkap Kunci Sukses

KOWLOON – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses menembus babak final Hong Kong Open 2023. Kepastian itu didapat usai mereka mengalahkan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Lee Yang/Wang Chi-Lin, di babak semifinal dengan skor 13-21, 21-8 dan 21-13.

Usai laga, Leo/Daniel pun mengungkapkan kunci sukses menaklukkan pasangan asal Taiwan itu. Leo/Daniel mengaku memang sudah mempelajari permainan lawan sehingga mampu menerapkan strategi untuk melawannya.

Selain itu, Leo/Daniel juga tak patah semangat ketika kalah di gim pertama dan tetap fokus mendulang poin demi poin. Alhasil, pasangan Pelatnas PBSI itu berhasil melakukan comeback luar biasa dan menang dengan skor meyakinkan.

“Bersyukur Puji Tuhan kami bisa kembali lolos ke final. Kami mencoba maksimal saja di pertandingan tadi, percaya sama kemampuan kami. Walau tadi sempat kalah di gim pertama, tapi kami tetap berkomunikasi, menyemangati satu sama lain dan fokus apa yang diinstruksikan pelatih,” kata Daniel dikutip dari rilis PBSI, Minggu (17/9/2023).

“Setelah unggul kamipun berusaha untuk tidak mengendurkan tempo. Terus menekan lawan,” tambahnya.