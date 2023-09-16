Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aksi Kocak Balasan Viktor Axelsen Usai Diejek Netizen karena Kalah di Hong Kong Open 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |03:00 WIB
Aksi Kocak Balasan Viktor Axelsen Usai Diejek Netizen karena Kalah di Hong Kong Open 2023
Viktor Axelsen gugur prematur di Hong Kong Open 2023 (Foto: Twitter/viktoraxelsen)
A
A
A

AKSI kocak balasan Viktor Axelsen usai diejek netizen karena kalah di Hong Kong Open 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, pebulu tangkis asal Denmark itu membalasnya dengan sebuah foto selfie yang sangat lucu.

Ya, hasil mengejutkan dan tidak mengenakan didapat raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen di babak 32 besar Hong Kong Open 2023. Bermain di Hong Kong Coliseum, Rabu, 13 September 2023, Axelsen tanpa diduga kalah dari pebulu tangkis non-unggulan asal Taiwan, Chia Hao Lee.

Viktor Axelsen

Pada awal laga, Axelsen sebenarnya mampu mendominasi hingga unggul 12-10. Namun setelah itu, Chia Hao Lee meraih 5 poin beruntun yang merusak momentum Axelsen. Game pertama pun berakhir dengan skor 21-16.

Menang di game pertama membuat Chia Hao Lee tampil percaya diri di game kedua. Hasilnya, pebulu tangkis Taiwan peringkat 37 ranking BWF itu menang telak dengan skor 21-10.

Kekalahan memalukan dua game langsung oleh tunggal putra non-unggulan membuat Axelsen dirujak oleh netizen di sosial media. Salah satunya adalah sebuah akun bernama Dani yang merujak Axelsen melalui DM instagram.

Dalam unggahan di akun Twitter-nya, Axelsen membagikan bagaimana Dani mengejeknya dengan berbagai cemoohan yang tidak pantas. Bahkan Dani sampai mengejek tunggal putra Denmark itu dengan sebutan idiot.

Namun perlu diketahui, akun Instagram bernama Dani itu tidak memiliki satu pun followers ataupun following. Sehingga dapat disimpulkan jika akun tersebut adalah akun fake yang dikendalikan oleh oknum yang tidak menyukai Axelsen.

Menariknya, Viktor Axelsen menanggapi cemoohan dari akun fake tersebut dengan sangat santai. Mendapat kata-kata yang kurang pantas, pebulutangkis yang akrab disapa Papa Vega itu membalasnya dengan sebuah foto selfie.

Telusuri berita Sport lainnya
