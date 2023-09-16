Kalahkan Wakil China di Perempatfinal Hong Kong Open 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia: Permainan Mereka Tidak Berubah

KALAHKAN wakil China di perempatfinal Hong Kong Open 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia mengungkap kunci suksesnya. Menurut ganda putri Indonesia itu, permainan Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan tidak mengalami banyak perubahan dan Fadia mengenalinya karena mereka satu angkatan.

"Kami lagi-lagi sudah menyiapkan mau bermain seperti apa lawan mereka. Poin-poin awal kami sempat terkejar juga tapi dari setelah interval gim pertama kami coba lebih rapat, lebih kompak lagi akhirnya kami bisa mengungguli mereka dari awal sampai akhir," ungkap Fadia, Jumat (15/9/2023).

Tampil di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Jumat (15/9/2023) siang WIB, Apriyani/Fadia berhasil menumbangkan Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan pada babak perempatfinal turnamen level super 500 tersebut. Pada laga itu, mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-13.

Siti Fadia mengungkap bagaimana dirinya sudah memahami permainan wakil China yang merupan satu angkataan dengannya. Oleh karena itu, dirinya sudah bisa mempersiapkan permainan lebih baik lagi karena sudah mengetahui cara lawan bermain.

"Secara pasangan China kan satu angkatan dengan saya jadi saya sudah sering sekali bertemu mereka dari dulu. Tipe permainannya juga tidak banyak berubah jadi kami lebih menyiapkan ke hatinya. Bagaimana kami harus bermain tenang karena mereka kan maunya main cepat terus dan kami harus kontrol," jelas Fadia.