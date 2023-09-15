Marc Marquez Beri Indikasi Kuat Gabung Gresini Ducati, Diledek Alex Rins

MARC Marquez beri indikasi kuat gabung Gresini Ducati, diledek oleh Alex Rins. Sebab, belakangan ini, pembalap Repsol Honda itu, Marquez, sering mengunggah foto dengan adanya motor Gresini.

Rins menyadari bahwa kerap ada motor Gresini dalam foto-foto yang diunggah oleh The Baby Alien – julukan Marquez – belakangan ini. Hal itu seakan menguatkan rumor kepergian Marquez ke Gresini.

Motor Gresini yang dimaksud bertuliskan nomor 73 yang dimiliki oleh sang adik, Alex Marquez. Unggahan ini kemudian menjadi bahan ledekan Rins kepada Marquez, yang belakangan ramai dikabarkan akan meninggalkan Repsol Honda.

"Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi selalu ada motor @gresiniracing dalam foto-foto yang belakangan kamu posting," tulis Rins, @alexrins, di kolom komentar unggahan Marquez tersebut, dilansir Kamis (14/9/2023).

Sikap Rins tersebut diketahui sebagai balasan yang pernah dilakukan Marquez kepadanya. Saat itu Rins digoda oleh The Baby Alien karena menyelipkan motor LCR Honda dalam postingannya.