Hong Kong Open 2023: Lolos 16 Besar, Jonatan Christie Akui Kondisi Belum 100 Persen

KOWLOON - Jonatan Christie melaju ke babak 16 besar Hong Kong Open 2023. Namun, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- mengaku kondisinya masih belum 100 persen saat ini.

Menghadapi Ng Ka Long Angus di babak pertama turnamen level Super 500 itu, Jojo membutuhkan waktu 1 jam 8 menit untuk menuntaskan pertandingan. Laga yang digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 16-12, 21-17, dan 21-17.

Membutuhkan tiga gim dan waktu yang cukup lama untuk menuntaskan laga, Jojo mengaku bahwa dirinya masih merasakan sakit pada tubuhnya. Itu merupakan cedera yang dialaminya pada China Open pekan lalu.

"Memang kondisi saya tidak 100 persen. Saat melakoni laga melawan Viktor Axelsen di semifinal China Open 2023, otot perut saya terasa tertarik dan sakit. Sampai ke sini (Hong Kong) masih cukup terasa walau kadang hilang juga," ungkap Jojo, Rabu (13/9/2023).

Atlet asal Jakarta itu mengaku pada pertandingan melawan Ng Ka Long Angus, rasa sakit itu kembali muncul. Oleh karena itu, dirinya cukup kesulitan untuk mengalahkan wakil tuan rumah tersebut.