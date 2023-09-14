Gregoria Mariska Girang Bisa Menang meski Diganggu Cedera Lutut

Gregoria Mariska Tunjung girang bisa menang di tengah kondisi kurang bugar (Foto: PBSI)

KOWLOON - Gregoria Mariska Tunjung girang bisa menang di babak 32 besar Hong Kong Open 2023 Super 500 meski diganggu cedera lutut. Terlebih, ia mengalahkan Busanan Ongbamrungphan lewat rubber game dengan skor 21-17, 18-21 dan 21-17.

Dalam laga yang dihelat di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) siang WIB itu, Gregoria terlibat jual beli serangan dengan Ongbamrungphan sejak awal. Beruntung, ia bisa menang dengan skor 21-17 di gim pertama.

Sayangnya, di gim kedua pemain ranking delapan dunia itu kerepotan untuk mengimbangi permainan lawan. Alhasil, Gregoria tumbang dengan skor 18-21.

Pertarungan ketat kembali berlangsung di gim penentuan. Kedua pemain terlibat kejar-kejaran angka. Beruntung, sang wakil Merah-Putih tampil gemilang di poin-poin kritis sehingga bisa mengunci kemenangannya dengan skor 21-17.

Sempat lengah di gim kedua, Gregoria mengaku bermain terlalu terburu-buru sehingga banyak melakukan error sendiri. Namun, ia bisa meminimalisir kesalahannya di gim ketiga.

“Di gim pertama, saya coba meladeni reli-reli lawan dan itu bisa berjalan dengan baik. Di gim kedua malah sebaliknya, saya kurang sabar dan ingin cepat-cepat mematikan. Akibatnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Kamis (14/9/2023).

“Di gim ketiga, saya dan lawan sepertinya hanya mengadu mental dan kuat saja rasanya. Saya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan sendiri,” tambah pemain asal Wonogiri itu.