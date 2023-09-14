Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Girang Bisa Menang meski Diganggu Cedera Lutut

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |00:02 WIB
Gregoria Mariska Girang Bisa Menang meski Diganggu Cedera Lutut
Gregoria Mariska Tunjung girang bisa menang di tengah kondisi kurang bugar (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON - Gregoria Mariska Tunjung girang bisa menang di babak 32 besar Hong Kong Open 2023 Super 500 meski diganggu cedera lutut. Terlebih, ia mengalahkan Busanan Ongbamrungphan lewat rubber game dengan skor 21-17, 18-21 dan 21-17.

Dalam laga yang dihelat di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) siang WIB itu, Gregoria terlibat jual beli serangan dengan Ongbamrungphan sejak awal. Beruntung, ia bisa menang dengan skor 21-17 di gim pertama.

Gregoria Mariska Tunjung

Sayangnya, di gim kedua pemain ranking delapan dunia itu kerepotan untuk mengimbangi permainan lawan. Alhasil, Gregoria tumbang dengan skor 18-21.

Pertarungan ketat kembali berlangsung di gim penentuan. Kedua pemain terlibat kejar-kejaran angka. Beruntung, sang wakil Merah-Putih tampil gemilang di poin-poin kritis sehingga bisa mengunci kemenangannya dengan skor 21-17.

Sempat lengah di gim kedua, Gregoria mengaku bermain terlalu terburu-buru sehingga banyak melakukan error sendiri. Namun, ia bisa meminimalisir kesalahannya di gim ketiga.

“Di gim pertama, saya coba meladeni reli-reli lawan dan itu bisa berjalan dengan baik. Di gim kedua malah sebaliknya, saya kurang sabar dan ingin cepat-cepat mematikan. Akibatnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Kamis (14/9/2023).

“Di gim ketiga, saya dan lawan sepertinya hanya mengadu mental dan kuat saja rasanya. Saya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan sendiri,” tambah pemain asal Wonogiri itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/40/2886790/soal-masalah-mata-daniel-marthin-aryono-miranat-pastikan-sudah-ada-solusi-w4EHqaDm1D.jpg
Soal Masalah Mata Daniel Marthin, Aryono Miranat Pastikan Sudah Ada Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885778/update-ranking-bwf-kelar-hong-kong-open-2023-termasuk-jonatan-christie-tiga-wakil-indonesia-naik-peringkat-u8hkIpwrVo.jpg
Update Ranking BWF Kelar Hong Kong Open 2023: Termasuk Jonatan Christie, Tiga Wakil Indonesia Naik Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885639/momen-haru-jonatan-christie-kalahkan-kenta-nishimoto-sekaligus-balaskan-kekalahan-anthony-ginting-di-hong-kong-open-2023-aBXmdaBAXM.jpg
Momen Haru Jonatan Christie Kalahkan Kenta Nishimoto Sekaligus Balaskan Kekalahan Anthony Ginting di Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2885007/gagal-juara-di-hong-kong-open-2023-leo-rolly-daniel-marthin-berharap-bisa-lebih-baik-di-asian-games-2023-5bKdeudaRe.jpg
Gagal Juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Bisa Lebih Baik di Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884998/penyebab-leo-rolly-daniel-marthin-gagal-juara-hong-kong-open-2023-2ReLhR3cHa.jpg
Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Gagal Juara Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884899/respons-mengharukan-dan-sikap-empati-apriyani-rahayu-siti-fadia-ke-pebulutangkis-malaysia-di-hong-kong-open-2023-mHTH7HaRV1.jpg
Respons Mengharukan dan Sikap Empati Apriyani Rahayu/Siti Fadia ke Pebulutangkis Malaysia di Hong Kong Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement