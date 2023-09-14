Benamkan Nozomi Okuhara, Putri KW Belajar dari Pengalaman

KOWLOON - Putri Kusuma Wardani (Putri KW) sukses membenamkan Nozomi Okuhara di babak 32 besar Hong Kong Open 2023 Super 500 dengan skor 21-7 dan 23-21. Menurutnya, kemenangan itu didapat karena belajar dari pengalaman.

Dalam laga yang berlangsung di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) siang WIB itu, Putri KW tampil sangat dominan di gim pertama. Ia dengan mudah mendulang poin untuk unggul 11-0 saat interval hingga akhirnya menang telak 21-7.

Namun, pemain ranking 33 dunia itu harus berjuang keras di gim kedua karena Okuhara mampu bangkit. Beruntung, setelah terlibat duel sengit, Putri bisa menang dengan skor ketat 23-21.

Putri menyebut hasil positif itu didapat karena telah belajar dari pengalaman ketika berjumpa dengan lawan yang memiliki ranking di atasnya. Alhasil, ia mampu bermain dengan apik dan juga tenang sepanjang pertandingan.

“Saya belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya yang bertemu dengan yang di atas saya. Jadi tadi bisa lebih tenang mainnya,” kata Putri KW dilansir dari rilis PBSI, Kamis (14/9/2023).

Kemenangan itu membuat atlet berusia 21 tahun tersebut berhasil revans atas Okuhara karena sebelumnya kalah di Australia Open 2022. Putri mengaku sudah mempelajari permainan lawan sehingga bisa mengantisipasi kelebihan serta mengeksploitasi kekurangannya.

“Saya sudah pernah bertemu Nozomi sebelumnya dan saya sudah tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Pukulan dia agak berbeda tipe dengan Akane (Yamaguchi) tapi sama-sama ulet. Saya tadi coba untuk menjauh-jauhkan bola dari jangkauan dia,” terang Putri.