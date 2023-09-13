Hong Kong Open 2023: Ambisi Fajar Alfian /Rian Ardianto Bangkit dari Keterpurukan

HUNG HOM BAY - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, melaju ke babak 16 besar Hong Kong Open 2023. Fajar/Rian mengaku berambisi untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka alami pada beberapa turnamen terakhir.

Ganda putra peringkat satu Indonesia itu meraih hasil kurang memuaskan dalam dua turnamen berturut-turut. Mereka tak selalu terhenti di babak 32 besar pada BWF World Championships dan China Open 2023.

"Di dua turnamen terakhir memang hasilnya kurang baik tapi kami tidak mau menyerah dengan keadaan, kami mau coba terus," ungkap Rian, Senin (12/9/2023)

"Berusaha mengembalikan kepercayaan diri dan enjoynya dalam sebuah pertandingan. Bagaimana pelan-pelan kami mau mengatasi masa-masa sulit ini," lanjutnya.

Berlaga di Hong Kong Coliseum, Hung Hom Bay, Senin (12/9/2023) sore WIB, Fajar/Rian berhasil menang dua set langsung dari pasangan Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei. Mereka lolos dari 32 besar Hong Kong Open 2023 dengan kemenangan 21-14 dan 21-18.

Terakhir kali Fajar/Rian melaju hingga babak final ialah pada Korea Open 2023 Juli lalu. Setelah itu, mereka mengalami penurunan dengan hanya melaju hingga babak semifinal Japan Open, dan perempatfinal Australia Open 2023.