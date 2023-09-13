Meski Masa Depannya di MotoGP Belum Jelas, Franco Morbidelli Tegaskan Ogah Pindah ke WSBK

MISANO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli menepis rumor bahwa dirinya akan meninggalkan MotoGP dan pindah ke ajang World Superbike (WSBK). Sebab saat ini nyatanya Morbidelli masih berharap berada di MotoGP dan untuk itu ia menunggu pinangan dari tim lain.

Ya, Morbidelli memastikan kabar kepindahannya ke Superbiek hanya sebuah rumor belaka. Meski begitu, nyatanya Morbidelli pun juga bingung bagaimana masa depannya usai MotoGP 2023 berakhir.

Seperti diketahui, Morbidelli telah dipastikan hengkang dari Yamaha pada akhir musim MotoGP 2023. Setelah bersama selama lebih dari dua musim penuh, tim pabrikan Iwata memutuskan tak memperpanjang kontraknya.

Posisi Morbidelli pun sudah pasti digantikan oleh Alex Rins yang direkrut dari LCR Honda. Alhasil, nasib pembalap asal Italia itu masih terombang-ambing dan terancam tak bisa melanjutkan kariernya di MotoGP.

Baru-baru ini, muncul perbincangan bahwa rider berusia 28 tahun itu bakal hengkang ke WSBK tahun depan. Namun, dengan tegas Morbidelli menepis kabar tersebut yang menurutnya hanya sekadar rumor belaka.

“Tidak, (tidak benar soal kepindahannya ke Superbike tahun depan). Semua hanya rumor,” kata Morbidelli dilansir dari Corsedimoto, Rabu (13/9/2023).