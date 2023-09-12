Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pusarla V Sindhu Mundur, Putri KW Hadapi Wakil Jepang di Babak Pertama Hong Kong Open 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |01:06 WIB
Pusarla V Sindhu Mundur, Putri KW Hadapi Wakil Jepang di Babak Pertama Hong Kong Open 2023
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, batal melawan pemain andalan India, Pusarla V. Sindhu, di babak pertama Hong Kong Open 2023. Sebab, Sindhu memundurkan diri dari ajang Super 500 tersebut.

Informasi ini didapat dari keterangan resmi PBSI. Namun tidak dijelaskan mengapa pemain nomor 14 dunia itu mundur dari ajang tersebut. Dengan mundurnya Sindhu, Putri KW akan menghadapi wakil Jepang, Nozomi Okuhara, di babak pertama Hong Kong Open 2023.

“Berdasarkan manager's meeting yang baru selesai digelar, P.V. Sindhu mengundurkan diri dari Hong Kong Open 2023,” tulis keterangan resmi PBSI, Senin (11/9/2023).

“Tempatnya digantikan oleh Nozomi Okuhara (Jepang). Dengan begitu, Putri Kusuma Wardani akan berhadapan dengan Nozomi Okuhara,” sambungnya.

Hong Kong Open 2023 akan berlangsung di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Hong Kong, pada tanggal 12 sampai 17 September mendatang. Tim bulutangkis Indonesia pun sudah menjajal arena tersebut sebagai persiapan bertanding di esok hari.

Putri KW pun sudah melakukan adaptasi lapangan guna persiapan di babak pertama Hong Kong Open 2023. Dalam latihannya ini, pemain kelahiran Tangerang itu fokus mematangkan pukulannya.

