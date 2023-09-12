Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP San Marino 2023: Marco Bezzecchi Senang Bukan Main Raih Podium Perdana di Italia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |00:07 WIB
MotoGP San Marino 2023: Marco Bezzecchi Senang Bukan Main Raih Podium Perdana di Italia
Marco Bezzecchi (kiri) bersama Jorge Martin di podium juara MotoGP San Marino 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MISANO – Marco Bezzecchi senang bukan main usai berhasil meraih podium perdananya di Italia. Rider Pembalap Mooney VR46 Ducati itu finis kedua saat mentas di MotoGP San Marino 2023.

Bezzecchi sebenarnya tidak dalam kondisi fit pada balapak akhir pekan kemarin usai mengalami isiden di Sirkuit Catalunya. Namun, rekans satu tim Luca Marini itu tetap tampil maksimal dan mempersembahkan podium di depan publiknya sendiri.

Pembalap berusia 24 tahun itu pun mengungkapkan bahwa podium kedua merupakan hasil maksimal yang bia didapatnya di kandangnya sendiri. Dia berusaha keras untuk bisa menyalip Martin tetapi tak kunjung bisa mendapatkannya karena menurutnya pembalap Pramac Ducati itu tampil sensasional.

“Setelah kecelakaan di Montmelo, sulit untuk datang ke Misano dengan ekspektasi tinggi. Saya bekerja keras di rumah untuk pulih sebaik mungkin. Meski cederanya bukan sesuatu yang gila, harus kukatakan bahwa itu membuatku cukup kesakitan,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Senin (11/9/2023).

“Saya memberikan segalanya untuk memberikan kemenangan kepada fans, tapi sayangnya itu tidak mungkin (untuk menang), Jorge sangat fantastis. Itu adalah hasil maksimal yang bisa saya dapatkan. Itu sebabnya saya harus senang dan bangga,” tambahnya.

Bagi Bezzecchi, ini adalah kali pertama baginya bisa naik podium di Sirkuit Misano yang berada di kawasan Rimini, yang merupakan tempat kelahirannya. Dia pun sangat senang melihat para penggemar menyorakkan namanya dan juga Pecco -sapaan Bagnaia.

Halaman:
1 2
