Reaksi Ester Nurumi Usai Sukses Juarai Indonesia Masters I dan Indonesia International Challenge 2023

MEDAN – Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, berhasil meraih dua gelar beruntun dalam turnamen yang digelar di Medan. Mendapati hasil ini, Ester mengaku makin termotivasi mendapati kesuksesannya di Indonesia Masters I 2023 dan Indonesia International Challenge 2023.

"Senang rasanya meraih gelar juara beruntun di Medan, seusai sebelumnya di turnamen Indonesia International Challenge 2023,” ujar Ester, dikutip Senin (11/9/2023).

“Saya berharap gelar juara ini bisa memberikan motivasi saya untuk lebih berprestasi lebih baik lagi ke depannya,” lanjutnya.

Ya, Ester sukses menjadi juara Indonesia Masters I 2023 setelah menumbangkan wakil Taiwan, Chiu Pin Chian, dengan skor 21-15 dan 21-19 yang digelar di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Minggu 10 September 2023. Kemenangan itu menjadi gelar keduanya tahun ini.

Sebelumnya, Ester sukses menjuarai Indonesia International Challenge yang juga digelar di Medan, Sumatera Utara. Pada ajang tersebut, Ester menumbangkan rekan senegaranya, Gabriela Meilani Moningka dengan skor 21-13 dan 21-16.

Pada pertandingan final turnamen BWF Tour Super 100 itu, Ester mengaku tidak mau terbebani agar bisa bermain lebih lepas dan mengeluarkan bentuk permainan terbaiknya.