Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

3 Cara Menangkap Bola dalam Permainan Softball

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |04:00 WIB
3 Cara Menangkap Bola dalam Permainan Softball
Ilustrasi menangkap bola dalam softball (Foto: Play Ball)
A
A
A

TEKNIK dalam menangkap bola tentu sangat penting diasah dalam memainkan olahraga softball. Pasalnya, ini merupakan salah satu hal fundamental dalam permainan tersebut.

Mungkin terlihat mudah, namun menangkap bola dalam olahraga softball tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab tangkapan bola diharuskan menggunakan glove atau sarung tangan guna meminimalisir cedera akibat hantaman keras dari pukulan bola yang diterima oleh lawan.

Softball

Supaya bola dapat ditangkap dengan baik tanpa adanya cedera tentu ada berbagai teknik, cara dan langkah yang patut diketahui . Apa saja kira-kira?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Kamis ( 07/09/2023) terkait 3 cara menangkap bola dalam permainan softball.

Berikut 3 Cara Menangkap Bola dalam Permainan Softball

1. Teknik menangkap bola lurus

Softball

Cara pertama yang perlu diterapkan yaitu menangkap bola dalam keadaan lurus. Utamakan untuk melatih badanmu supaya tidak kaku dan tetap fokus kepada bila yang mengarah kepadamu. Berikut langkahnya:

• Tekuk sedikit kaki dan arahkan glove ke depan pelempar

• Lakukan gerakan tubuh ke arah datangnya bola

• Tangkap dan segera tarik kedalam arah badan supaya bola tidak mantul keluar

• Setelah ditangkap kamu bisa lembar bola tersebut tepat ke arah sasaran

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement