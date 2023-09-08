3 Cara Menangkap Bola dalam Permainan Softball

TEKNIK dalam menangkap bola tentu sangat penting diasah dalam memainkan olahraga softball. Pasalnya, ini merupakan salah satu hal fundamental dalam permainan tersebut.

Mungkin terlihat mudah, namun menangkap bola dalam olahraga softball tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab tangkapan bola diharuskan menggunakan glove atau sarung tangan guna meminimalisir cedera akibat hantaman keras dari pukulan bola yang diterima oleh lawan.

Supaya bola dapat ditangkap dengan baik tanpa adanya cedera tentu ada berbagai teknik, cara dan langkah yang patut diketahui . Apa saja kira-kira?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Kamis ( 07/09/2023) terkait 3 cara menangkap bola dalam permainan softball.

Berikut 3 Cara Menangkap Bola dalam Permainan Softball

1. Teknik menangkap bola lurus





Cara pertama yang perlu diterapkan yaitu menangkap bola dalam keadaan lurus. Utamakan untuk melatih badanmu supaya tidak kaku dan tetap fokus kepada bila yang mengarah kepadamu. Berikut langkahnya:

• Tekuk sedikit kaki dan arahkan glove ke depan pelempar

• Lakukan gerakan tubuh ke arah datangnya bola

• Tangkap dan segera tarik kedalam arah badan supaya bola tidak mantul keluar

• Setelah ditangkap kamu bisa lembar bola tersebut tepat ke arah sasaran