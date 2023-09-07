Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Begini Aturan Penilaian Ranking BWF Mulai dari Turnamen Grade 3 hingga Olimpiade

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |03:00 WIB
Begini Aturan Penilaian Ranking BWF Mulai dari Turnamen Grade 3 hingga Olimpiade
Anthony Ginting, pebulu tangkis Indonesia yang menghuni ranking 2 BWF di nomor tunggal putra (Foto: PBSI)
A
A
A

MARI mencari tahu tentang penilaian ranking BWF (Badminton World Federation), yang nyatanya sangat mudah untuk dipahami dengan benar dan tepat. Pasalnya penilaian satu ini sangat penting untuk menentukan kualifikasi untuk Kejuaraan Dunia dan Olimpiade Musim Panas, serta turnamen-turnamen tur dunia BWF.

Setiap turnamen resmi badminton pastinya memiliki penilaian ranking sendiri dan berbeda-beda. Lantas bagaimana aturan sistem ranking poin BWF?

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (06/09/2023) terkait aturan peniaian rangking BWF.

Aturan Penilaian Ranking BWF

Melansir dari laman resmi PB Jarum, menjelaskan bahwa setiap turnamen terdapat aturan sendiri yang telah disepakati BWF serta dilakukan dengan menggunakan Peringkat Dunia BWF. Perbedaan penilaian tersebut terbagi berdasarkan beberapa level.

Ada sebanyak tiga grade turnamen yang memiiki penilaian tersendiri, berikut rincian lengkapnya:

1. Grade 3

1. Future Series

• 64 Besar = 130

• 32 Besar = 350

• 16 Besar = 600

• 8 Besar = 920

• Semifinalis = 1170

• Finalis = 1420

• Winner = 1700

2. International Series

• 64 Besar = 210

• 32 Besar = 550

• 16 Besar = 920

• 8 Besar = 1370

• Semifinalis = 1750

• Runner Up = 2130

• Winner = 2500

3. International Challenge

• 64 Besar =360

• 32 Besar = 920

• 16 Besar = 1520

• 8 Besar = 2200

• Semifinalis = 2800

• Runner Up = 3400

• Winner = 4000

Halaman:
1 2
