Begini Aturan Penilaian Ranking BWF Mulai dari Turnamen Grade 3 hingga Olimpiade

MARI mencari tahu tentang penilaian ranking BWF (Badminton World Federation), yang nyatanya sangat mudah untuk dipahami dengan benar dan tepat. Pasalnya penilaian satu ini sangat penting untuk menentukan kualifikasi untuk Kejuaraan Dunia dan Olimpiade Musim Panas, serta turnamen-turnamen tur dunia BWF.

Setiap turnamen resmi badminton pastinya memiliki penilaian ranking sendiri dan berbeda-beda. Lantas bagaimana aturan sistem ranking poin BWF?

Aturan Penilaian Ranking BWF

Melansir dari laman resmi PB Jarum, menjelaskan bahwa setiap turnamen terdapat aturan sendiri yang telah disepakati BWF serta dilakukan dengan menggunakan Peringkat Dunia BWF. Perbedaan penilaian tersebut terbagi berdasarkan beberapa level.

Ada sebanyak tiga grade turnamen yang memiiki penilaian tersendiri, berikut rincian lengkapnya:

1. Grade 3

1. Future Series

• 64 Besar = 130

• 32 Besar = 350

• 16 Besar = 600

• 8 Besar = 920

• Semifinalis = 1170

• Finalis = 1420

• Winner = 1700

2. International Series

• 64 Besar = 210

• 32 Besar = 550

• 16 Besar = 920

• 8 Besar = 1370

• Semifinalis = 1750

• Runner Up = 2130

• Winner = 2500

3. International Challenge

• 64 Besar =360

• 32 Besar = 920

• 16 Besar = 1520

• 8 Besar = 2200

• Semifinalis = 2800

• Runner Up = 3400

• Winner = 4000