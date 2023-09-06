Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Antusias Uji Performa Motor di MotoGP San Marino 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |00:03 WIB
Marc Marquez Antusias Uji Performa Motor di MotoGP San Marino 2023
Marc Marquez (Repsol Honda) tak sabar menantikan MotoGP San Marino 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

MADRID - Marc Marquez sangat antusias untuk kembali menguji performa motornya di MotoGP San Marino 2023. Pembalap tim Repsol Honda itu mengatakan balapan kali ini akan menjadi kesempatan emas untuk menyongsong musim depan.

Honda memang sedang gencar mengembangkan motornya setelah rentetan hasil buruk pada musim ini. Tim Sayap Emas bahkan mendekam di urutan terakhir klasemen konstruktor MotoGP 2023.

Marc Marquez (Repsol Honda) melaju di Sirkuit Barcelona-Catalunya untuk MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Padahal, Honda memiliki dua tim, termasuk tim satelit LCR Honda. Melihat situasi kurang baik di timnya, Marquez mencoba menuntun Honda untuk bangkit usai jeda pertengahan musim. Sayangnya, hal itu belum terwujud.

Marquez sangat antusias untuk menguji coba kemampuan motor Honda RC213V pada MotoGP San Marino 2023. Balapan tersebut akan digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, 8-10 September mendatang.

“Balapan lain, kesempatan lain untuk terus bekerja. Misano adalah sirkuit yang sedikit berbeda dengan Austria dan Barcelona, jadi melanjutkan pekerjaan kami dengan pengujian di sini penting untuk data,” ujar Marquez dikutip dari Motosan, Rabu (6/9/2023).

Lebih lanjut, pria berusia 30 tahun itu mengaku punya catatan manis selama membalap di Sirkuit Misano. Ia berharap tes pertengahan musim yang akan dilakukan satu hari setelah balapan utama juga berjalan dengan baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement