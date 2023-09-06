Marc Marquez Antusias Uji Performa Motor di MotoGP San Marino 2023

MADRID - Marc Marquez sangat antusias untuk kembali menguji performa motornya di MotoGP San Marino 2023. Pembalap tim Repsol Honda itu mengatakan balapan kali ini akan menjadi kesempatan emas untuk menyongsong musim depan.

Honda memang sedang gencar mengembangkan motornya setelah rentetan hasil buruk pada musim ini. Tim Sayap Emas bahkan mendekam di urutan terakhir klasemen konstruktor MotoGP 2023.

Padahal, Honda memiliki dua tim, termasuk tim satelit LCR Honda. Melihat situasi kurang baik di timnya, Marquez mencoba menuntun Honda untuk bangkit usai jeda pertengahan musim. Sayangnya, hal itu belum terwujud.

Marquez sangat antusias untuk menguji coba kemampuan motor Honda RC213V pada MotoGP San Marino 2023. Balapan tersebut akan digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, 8-10 September mendatang.

“Balapan lain, kesempatan lain untuk terus bekerja. Misano adalah sirkuit yang sedikit berbeda dengan Austria dan Barcelona, jadi melanjutkan pekerjaan kami dengan pengujian di sini penting untuk data,” ujar Marquez dikutip dari Motosan, Rabu (6/9/2023).

Lebih lanjut, pria berusia 30 tahun itu mengaku punya catatan manis selama membalap di Sirkuit Misano. Ia berharap tes pertengahan musim yang akan dilakukan satu hari setelah balapan utama juga berjalan dengan baik.