HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Beri Indikasi Tampil di MotoGP San Marino 2023 Usai Selamat dari Kecelakaan Fatal di Catalunya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |03:03 WIB
Francesco Bagnaia Beri Indikasi Tampil di MotoGP San Marino 2023 Usai Selamat dari Kecelakaan Fatal di Catalunya
Francesco Bagnaia bertekad untuk kembali balapan di MotoGP San Marino 2023 (Foto: Twitter/peccobagnaia)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia beri indikasi tampil di MotoGP San Marino 2023 usai selamat dari kecelakaan fatal di Catalunya. Pembalap Ducati Lenovo itu langsung bertekad bangkit setelah gagal menghasilkan poin dalam balapan utama di MotoGP Catalunya 2023.

Balapan di Sirkuit Catalunya pada Minggu (3/9/2023) malam WIB berakhir buru bagi Bagnaia yang mengalami kecelakaan tunggal di tikungan ketiga. Pembalap berusia 26 tahun itu kehilangan cengkeraman ban belakang hingga mengalami highside.

Francesco Bagnaia

Setelah insiden tersebut, Brad Binder tak kuasa menghindar hingga melindas kaki Bagnaia. Beruntung, Bagnaia tidak mengalami cedera setelah menjalani pemeriksaan lanjutan.

Bagnaia pun dipastikan berstatus sebagai pembalap yang Did Not Finish (DNF) dalam balapan tersebut. Juara dunia MotoGP 2022 itu menyatakan tidak paham apa penyebab sebenarnya kecelakaan itu.

“Itu bukan hal yang normal dan sangat sulit bagi saya untuk menemukan penjelasan atas apa yang terjadi. Ini merupakan kejatuhan yang sangat aneh dan untungnya saya tidak mengalami cedera serius,” kata Bagnaia dikutip dari Motosan, Senin (4/9/2023).

Halaman:
1 2
