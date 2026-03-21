Veda Ega Pratama Tembus 3 Besar Practice Moto3 Brasil 2026, Mario Aji Finis Posisi 5 di Moto2!

GOIANIA – Dua pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, tampil prima pada seri Brail 2026 di kelas masing-masing. Keduanya sama-sama berhasil lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2)!

Pada sesi practice yang berlangsung di Sirkuit Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Sabtu (21/3/2026) dini hari WIB, mereka tampil moncer. Raihan terbaik dicatatkan Veda di Moto3 Brasil 2026.

1. Veda Ega Pratama Tembus 3 Besar

Veda berhasil menembus posisi ketiga di sesi practice dengan catatan waktu 1 menit 30,310 detik. Ia berada di bawah David Almansa (1 menit 30,260 detik) dan Cormac Buchanan (1 menit 30,263 detik) yang menempati urutan 1 dan 2.

Keberhasilan tersebut mengantarkan Veda lolos ke Q2 Moto3 Brasil 2026. Catatan ini kembali mengulang kesuksesan di Moto3 Thailand 2026 di mana pembalap bernomor motor 9 itu juga menembus babak dua kualifikasi.

2. Mario Aji Finis Posisi 5!

Raihan positif itu diikuti Mario di Moto2 Brasil 2026. Pembalap asal Jawa Timur itu juga sukses menembus Q2 setelah menunjukkan performa apik pada sesi practice dini hari WIB tadi.