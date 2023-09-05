Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Ke-13 di MotoGP Catalunya 2023, Marc Marquez: Setidaknya Saya Menikmatinya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |01:00 WIB
Finis Ke-13 di MotoGP Catalunya 2023, Marc Marquez: Setidaknya Saya Menikmatinya
Marc Marquez mengaku cukup menikmati balapan MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Twitter/HRC_MotoGP)
A
A
A

FINIS ke-13 di MotoGP Catalunya 2023, Marc Marquez bersyukur karena bisa menikmati balapan. Pembalap Repsol Honda itu memang masih belum menemukan sinarnya lagi setelah terbenam sepanjang musim akibat masalah motor dan cedera.

The Baby Alien – julukan Marc Marquez – setidaknya mampu finis dalam balapan ini, meski hanya ke-13. Balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Catalunya, Spanyol, pada Minggu (3/9/2023) malam kemarin WIB.

Marc Marquez

Dengan hasil tersebut, Marc Marquez tentu merasa kurang puas. Terlebih, Honda telah menjanjikan motor yang berkembang setelah jeda panjang MotoGP 2023.

Marc Marquez mengatakan bahwa dirinya telah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam balapan. Namun, Marquez mengatakan ada beberapa masalah minor yang mengganggunya dalam balapan itu.

“Kami sudah sedikit mencapai batasnya, tapi setidaknya kami bisa 'menikmati' lima atau enam lap pertama bersama grup kedua. Mereka pindah, tapi saya bisa berada di sana,” ujar Marquez dinukil dari Motosan, Senin (4/9/2023).

“Saya tahu bahwa saya harus menjaga ban, bukan hanya bagian belakang, tapi bagian depan juga. Dan ketika saya melihat bagian depan mulai turun, saya memutuskan untuk memperlambat, membawa motor ke pitstop,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement