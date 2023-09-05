Finis Ke-13 di MotoGP Catalunya 2023, Marc Marquez: Setidaknya Saya Menikmatinya

FINIS ke-13 di MotoGP Catalunya 2023, Marc Marquez bersyukur karena bisa menikmati balapan. Pembalap Repsol Honda itu memang masih belum menemukan sinarnya lagi setelah terbenam sepanjang musim akibat masalah motor dan cedera.

The Baby Alien – julukan Marc Marquez – setidaknya mampu finis dalam balapan ini, meski hanya ke-13. Balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Catalunya, Spanyol, pada Minggu (3/9/2023) malam kemarin WIB.

Dengan hasil tersebut, Marc Marquez tentu merasa kurang puas. Terlebih, Honda telah menjanjikan motor yang berkembang setelah jeda panjang MotoGP 2023.

Marc Marquez mengatakan bahwa dirinya telah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam balapan. Namun, Marquez mengatakan ada beberapa masalah minor yang mengganggunya dalam balapan itu.

“Kami sudah sedikit mencapai batasnya, tapi setidaknya kami bisa 'menikmati' lima atau enam lap pertama bersama grup kedua. Mereka pindah, tapi saya bisa berada di sana,” ujar Marquez dinukil dari Motosan, Senin (4/9/2023).

“Saya tahu bahwa saya harus menjaga ban, bukan hanya bagian belakang, tapi bagian depan juga. Dan ketika saya melihat bagian depan mulai turun, saya memutuskan untuk memperlambat, membawa motor ke pitstop,” sambungnya.