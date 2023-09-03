Keluh Kesah Marc Marquez tentang Tikungan di Sirkuit Catalunya

KELUH kesah Marc Marquez tentang tikungan di Sirkuit Catalunya akan dibahas di sini. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut kembali terjatuh untuk yang ke-17 kalinya dalam MotoGP Catalunya 2023.

Marc Marquez tersungkur pada tikungan kelima di sesi latihan bebas 1 (FP1) pada Jumat (1/9/2023) kemarin. Dia terlihat memegangi lengan kanannya setelah terjatuh.

Marquez mengatakan bahwa tata letak Sirkuit Catalunya menjadi tantangan untuknya. Sang pembalap asal Spanyol mengaku kesulitan untuk menaklukkan tikungan panjang di Catalunya.

Sirkuit yang terletak di Montmeló, Barcelona, itu memiliki 13 tikungan. Sirkuit ini juga dipakai untuk Formula 1 (F1), GP2, MotoGP, dan Spanish GT.

"Lebih dari sekedar cengkeraman trek, itu adalah tata letaknya. Karena layoutnya semua tikungan panjang dan tikungan panjang itulah di mana kita kalah," ujar Marquez, dipetik dari Crash, Sabtu (2/9/2023).

Marc Marquez mengalaminya sebelum sesi latihan bebas 2 (FP2) pada Sabtu (2/9/2023) sore WIB. Masih ada balapan utama MotoGP Catalunya 2023 akan digelar pada Minggu (3/9/2023) malam WIB.

Meski merana sejak hari pertama balapan di sirkuit tersebut, Marquez tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik. Dia mengaku tidak memiliki masalah dengan motornya.