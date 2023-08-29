Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pede Bikin Motor Honda Membaik, Johann Zarco Yakin Marc Marquez Bakal Menang Lagi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |03:03 WIB
<i>Pede</i> Bikin Motor Honda Membaik, Johann Zarco Yakin Marc Marquez Bakal Menang Lagi
Johann Zarco yakin bisa membantu Marc Marquez menang lagi tahun depan (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

MONACO - Johann Zarco sangat percaya diri mampu membuat motor Honda RC213V kompetitif lagi sehingga Marc Marquez mampu meraih kemenangan. Ia akan bangga jika bisa melakukan hal tersebut.

Seperti diketahui, Zarco resmi bergabung dengan LCR Honda pada MotoGP 2024. Pria asal Prancis itu punya segudang pengalaman dengan pabrikan-pabrikan yang ada di MotoGP. Ia tercatat pernah membesut motor Yamaha, KTM, dan yang terbaru Ducati.

Johann Zarco

Kemampuan Zarco dalam memberi umpan balik untuk pengembangan motor tentu sangat berguna mengembangkan RC213V yang kepayahan dalam beberapa musim terakhir. Hal itu dipandang akan menguntungkan Marquez.

Zarco sendiri tidak sabar untuk melihat perubahan yang akan dilakukan Honda saat dirinya berseragam tim LCR tahun depan. Ia yakin pabrikan berlogo sayap itu punya sumber daya yang dibutuhkan untuk kembali kompetitif.

"Kita semua tahu Honda memiliki kekuatan untuk melakukan investasi jika mereka ingin mencari solusi yang baik," ucap Zarco, dilansir dari Crash, Selasa (29/8/2023).

"Saya akan merasa sangat bangga jika bisa mencari cara (untuk berkembang) bersama mereka," tambah pembalap berusia 33 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement