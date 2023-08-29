Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Akui Motor Yamaha Lemah dalam Duel di MotoGP

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |01:09 WIB
Fabio Quartararo Akui Motor Yamaha Lemah dalam Duel di MotoGP
Fabio Quartararo mengakui Yamaha YZR M-1 miliknya masih ketinggalan (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

ANDORRA - Fabio Quartararo mengakui motor Yamaha YZR M-1 miliknya amat lemah dalam berduel langsung di gelaran MotoGP 2023. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu meminta timnya untuk memperhatikan masalah ini.

Quartararo masih belum menemukan performa terbaiknya pada musim ini. Pembalap berusia 24 tahun itu hanya berhasil meraih satu podium, dan terlempar dari zona 10 besar klasemen MotoGP 2023.

Fabio Quartararo

Disinyalir, Quartararo juga tidak mendapatkan motor terbaik untuk bersaing pada MotoGP musim ini. El Diablo kini hanya bisa bersabar menunggu kebangkitan Yamaha setelah jeda musim yang panjang.

Meski demikian, Quartararo mengakui motor YZR-M1 sejatinya sudah lemah dalam duel saat balapan sejak 2021. Ia mengungkapkan kemenangan Yamaha pada 2021 lebih dikarenakan unggul sejak awal lomba.

“Pada tahun 2021 saya sangat cepat, tetapi meskipun Anda terkadang tiga persepuluh lebih cepat dari yang lain, Anda tidak dapat ikut balapan jika, misalnya, Ducati menyalip Anda (dalam duel),” kata Quartararo dikutip dari Speedweek, Selasa (29/8/2023).

“Dalam balapan yang saya menangkan, saya belum pernah memenangkan pertarungan putaran terakhir. Saya mendapatkan semua kemenangan dengan keunggulan dua, tiga, atau lima detik,” sambung pria berpaspor Prancis itu.

Halaman:
1 2
