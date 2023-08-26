Hadiri Penutupan Kejurnas BK PON di Surabaya, Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo: Konsep yang Menarik

SURABAYA - Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri Penutupan Kejurnas Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara, cabang olahraga (cabor) Muay Thai di GOR Gelora Pancasila, Surabaya, Sabtu (26/8/2023).

Acara ini juga dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Ketua Pelaksana Kejurnas BK PON cabor Muaythai, M. Ali Affandi dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Muhammad Nabil. Tampak hadir Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Dalam kesempatan ini, Angela menyematkan medali dan piagam penghargaan kepada para juara.

Usai acara Angela mengaku sangat tertarik dengan gelaran Kejurnas BK PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara, cabor Muay Thai di GOR Gelora Pancasila ini. Pasalnya, ajang ini tidak hanya menampilkan pertandingan olahraga, tapi juga memberi kesempatan para pelaku UMKM untuk berjualan di sekitar GOR.

"Saya pikir ini konsep yang sangat menarik. Bagaimana olahraga dan UMKM bisa bersatu, khususnya ekonomi kreatif,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejurnas BK PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara, cabor Muay Thai M. Ali Affandi menjelaskan, sebanyak 463 atlet Muay Thai dari 30 provinsi di Indonesia turut ambil bagian dalam pertandingan yang berlangsung selama seminggu tersebut. Kemudian ada 22 kelas dan nomor yang dipertandingkan dengan rincian empat nomor seni dan 18 kelas fight.

“Pelaksanaan Kejurnas BK PON kali ini luar biasa karena bisa digelar di gedung olahraga bersejarah, Gelora Pancasila,” katanya.

(Wikanto Arungbudoyo)