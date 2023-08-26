Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadiri Penutupan Kejurnas BK PON di Surabaya, Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo: Konsep yang Menarik

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:55 WIB
Hadiri Penutupan Kejurnas BK PON di Surabaya, Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo: Konsep yang Menarik
Wamenparekraf RI Angela Tanoesoedibjo memuji konsep acara BK PON XXI 2024 cabor Muay Thai di Surabaya (Foto: MPI/Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA - Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri Penutupan Kejurnas Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara, cabang olahraga (cabor) Muay Thai di GOR Gelora Pancasila, Surabaya, Sabtu (26/8/2023).

Acara ini juga dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Ketua Pelaksana Kejurnas BK PON cabor Muaythai, M. Ali Affandi dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Muhammad Nabil. Tampak hadir Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Dalam kesempatan ini, Angela menyematkan medali dan piagam penghargaan kepada para juara.

Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo, menghadiri Penutupan BK PON 2024 cabor Muay Thai di Surabaya (Foto: MPI/Lukman Hakim)

Usai acara Angela mengaku sangat tertarik dengan gelaran Kejurnas BK PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara, cabor Muay Thai di GOR Gelora Pancasila ini. Pasalnya, ajang ini tidak hanya menampilkan pertandingan olahraga, tapi juga memberi kesempatan para pelaku UMKM untuk berjualan di sekitar GOR.

"Saya pikir ini konsep yang sangat menarik. Bagaimana olahraga dan UMKM bisa bersatu, khususnya ekonomi kreatif,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejurnas BK PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara, cabor Muay Thai M. Ali Affandi menjelaskan, sebanyak 463 atlet Muay Thai dari 30 provinsi di Indonesia turut ambil bagian dalam pertandingan yang berlangsung selama seminggu tersebut. Kemudian ada 22 kelas dan nomor yang dipertandingkan dengan rincian empat nomor seni dan 18 kelas fight.

“Pelaksanaan Kejurnas BK PON kali ini luar biasa karena bisa digelar di gedung olahraga bersejarah, Gelora Pancasila,” katanya.

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188283/fadillah_arbi_aditama-fD1Q_large.jpg
Kunci Sukses Fadillah Arbi Aditama Juara ARRC 2025 AP250
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement