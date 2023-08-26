Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Melihat Transformasi Cantiknya Pebulu Tangkis Jepang Aya Ohori Sang Pengagum Legenda Indonesia Taufik Hidayat

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |02:00 WIB
Melihat Transformasi Cantiknya Pebulu Tangkis Jepang Aya Ohori Sang Pengagum Legenda Indonesia Taufik Hidayat
Aya Ohori, pebulu tangkis Jepang yang idolai Taufik Hidayat (Foto: PBSI)
A
A
A

TRANSFORMASI cantiknya pebulu tangkis Jepang Aya Ohori sang penganggum legenda Indonesia Taufik Hidayat menarik untuk diulas. Jepang menjadi salah satu negara dengan talenta pemain bulu tangkis yang sudah tak diragukan lagi.

Sejumlah nama besar di dunia tepok bulu lahir dari negara ini, sebut saja Kento Momota, Kodai Naraoka, Chiharu Shida, hingga Aya Ohori. Menariknya, Aya Ohori tak hanya dikenal karena prestasinya, namun juga parasnya yang cantik.

Guna mengenal lebih dekat, berikut potret transformasi cantiknya pebulu tangkis Jepang Aya Ohori sang pengagum legenda Indonesia Taufik Hidayat.

1. Memiliki paras imut sejak kecil

Aya Ohori

Aya Ohori merupakan pemain bulu tangkis tunggal putri yang lahir di Aizuwakamatsu, Prefektur Fukushima, Jepang, pada 2 Oktober 1996. Paras cantik dan imut Aya Ohori rupanya sudah ia milik sejak masih kecil.

Karena kecantikan dan prestasinya, Aya Ohori sering disebut-sebut sebagai Ratu Bulu Tangkis Asia.

2. Jatuh cinta pada bulu tangkis

Aya Ohori

Pebulu tangkis berusia 26 tahun tersebut mengaku jika dirinya jatuh cinta pada bulu tangkis sejak usia enam tahun. Karena menggeluti olahraga ini sejak masih belia, Aya Ohori kini telah meraih banyak prestasi.

3. Penggemar Taufik Hidayat

Aya Ohori

Wanita cantik dengan tinggi 169 cm tersebut rupanya merupakan salah satu penggemar pebulu tangkis legendaris asal Indonesia, Taufik Hidayat. Dalam sebuah wawancara, Aya Ohori mengaku jika peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 tersebut berlaga di Jepang, ia pasti akan menontonnya.

"Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding,” kata Aya Ohori.

Karena sering menonton Taufik Hidayat, Aya Ohori menjadi termotivasi untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis.

Halaman:
1 2
