Valentino Rossi Keluarkan Rayuan Maut demi Bujuk Marco Bezzecchi Bertahan di Mooney VR46 Racing

VALENTINO Rossi keluarkan rayuan maut demi bujuk Marco Bezzecchi bertahan di Mooney VR46 Racing. Sang pembalap asal Italia, Bezzecchi, mengaku sudah membuat keputusan perihal masa depannya.

Bezz – sapaan Bezzecchi – ramai dirumorkan bakal meninggalkan tim yang dimiliki oleh legenda MotoGP 2023 tersebut. Rumornya, dia akan merapat ke Pramac Ducati.

Bezzecchi menginginkan motor dengan spesifikasi pabrikan di Ducati, yang tidak bisa didapatkan oleh dirinya jika tetap di Mooney VR46. Pramac mendapatkan motor pabrikan dari Ducati dan itu menggoda Bezzecchi.

Kini, dengan kepastian kepergian Johann Zarco ke LCR Honda, maka ada satu kursi kosong di Pramac. Seakan-akan pengumuman kepindahan Bezzecchi ke tim arahan Paolo Campinoti itu hanya tinggal menunggu waktu saja.

Kendati demikian, Bezzecchi menyebut bahwa Valentino Rossi menginginkannya untuk tetap bertahan di Mooney VR46. Dia pun merasa senang mendapat perlakuan itu dari seorang juara MotoGP tujuh kali.

“Tentu saja Vale menekan saya untuk tetap di timnya. Jika yang terhebat sepanjang masa menanyakan hal itu kepada saya, maka tentu saja saya senang,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Kamis (24/8/2023).