Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Keluarkan Rayuan Maut demi Bujuk Marco Bezzecchi Bertahan di Mooney VR46 Racing

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |03:02 WIB
Valentino Rossi Keluarkan Rayuan Maut demi Bujuk Marco Bezzecchi Bertahan di Mooney VR46 Racing
Marco Bezzecchi dibujuk Valentino Rossi karena berpotensi tinggalkan Mooney VR46 Racing (Foto: REUTERS)
A
A
A

VALENTINO Rossi keluarkan rayuan maut demi bujuk Marco Bezzecchi bertahan di Mooney VR46 Racing. Sang pembalap asal Italia, Bezzecchi, mengaku sudah membuat keputusan perihal masa depannya.

Bezz – sapaan Bezzecchi – ramai dirumorkan bakal meninggalkan tim yang dimiliki oleh legenda MotoGP 2023 tersebut. Rumornya, dia akan merapat ke Pramac Ducati.

Valentino Rossi

Bezzecchi menginginkan motor dengan spesifikasi pabrikan di Ducati, yang tidak bisa didapatkan oleh dirinya jika tetap di Mooney VR46. Pramac mendapatkan motor pabrikan dari Ducati dan itu menggoda Bezzecchi.

Kini, dengan kepastian kepergian Johann Zarco ke LCR Honda, maka ada satu kursi kosong di Pramac. Seakan-akan pengumuman kepindahan Bezzecchi ke tim arahan Paolo Campinoti itu hanya tinggal menunggu waktu saja.

Kendati demikian, Bezzecchi menyebut bahwa Valentino Rossi menginginkannya untuk tetap bertahan di Mooney VR46. Dia pun merasa senang mendapat perlakuan itu dari seorang juara MotoGP tujuh kali.

“Tentu saja Vale menekan saya untuk tetap di timnya. Jika yang terhebat sepanjang masa menanyakan hal itu kepada saya, maka tentu saja saya senang,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement