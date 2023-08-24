Fabio Quartararo Ungkap Kata-Kata Depresi Usai Alami Kesulitan di MotoGP 2023

FABIO Quartararo ungkap kata-kata depresi usai alami kesulitan di MotoGP 2023. Pembalap Monster Energy Yamaha tersebut mengaku kehilangan motivasi karena menghadapi masa-masa sulit dalam kariernya. Meski begitu, dia bertekad untuk segera bangkit dari keterpurukan.

El Diablo – julukan Quartararo – tak mampu bersaing di papan atas klasemen MotoGP 2023. Di Austria pada pekan lalu, dia hanya finis di urutan ke-15 namun memperlihatkan perbaikan dengan finis kedelapan di balapan utama.

Meski begitu, raihan tersebut masih membuat pembalap berusia 24 tahun belum beranjak dari peringkat ke-11 klasemen sementara MotoGP 2023 dengan catatan 73 poin. Dengan sisa 10 balapan lagi, sangat berat bagi Quartararo untuk kembali ke papan atas, seperti halnya di tahun lalu ketika dia menjadi runner-up pada akhir musim.

Bintang asal Prancis itu pun tak memungkiri bahwa dirinya kehilangan motivasi sejak paruh pertama musim ini. Pasalnya, untuk sekadar meraih poin saja dirinya sangat kesulitan.

“Itu sulit. Saya tidak terlalu termotivasi di paruh pertama musim MotoGP 2023. Saya berjuang untuk perebutan gelar juara tiga tahun berturut-turut, lalu tiba-tiba hanya untuk mendapatkan poin saja saya kesulitan. Tentu saja, motivasinya tidak benar-benar ada,” kata Quartararo dilansir dari Speedweek, Rabu (23/8/2023).