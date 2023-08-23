Ternyata Ini Sosok Pebulu Tangkis Wanita dengan Senyum Termanis Menurut Kento Momota

TIDAK ada yang menyangka, ternyata ini sosok pebulu tangkis wanita dengan senyum termanis menurut Kento Momota. Dia adalah tunggal putri andalan asal Thailand, Ratchanok Intanon.

Ya, hal itu disampaikan oleh Kento Momota dalam sebuah video yang dirilis di channel YouTube BWF. Dalam video wawancara bertajuk ‘quickfire quiz’ tersebut, Kento Momota diharuskan menjawab dengan cepat nama pebulu tangkis berdasarkan berbagai kriteria versinya.

Kriteria tersebut meliputi berbagai hal mulai dari hal teknik seperti best attack, best defense, dan sebagainya. Atau juga hal non-teknis seperti pebulu tangkis terlucu, tertampan, atau pun yang paling asyik jika diajak karaoke.

Menariknya, saat ditanya tentang pebulu tangkis dengan senyuman termanis, Momota tidak menjawab Yuki Fukushima yang pernah dirumorkan memiliki hubungan asmara dengannya.

Mantan tunggal putra terbaik dunia itu justru memilih tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon yang menurutnya memiliki senyuman termanis.

“Ratchanok Intanon,” ujar Kento Momota dikutip dari channel YouTube BWF TV, Selasa (22/8/2023).

Ratchanok Intanon sendiri memang dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis asal Thailand. Tidak hanya memiliki paras yang menawan, Intanon juga memiliki berbagai macam prestasi hingga membuatnya kini bertengger di peringkat ke-7 ranking BWF.

Terlepas dari hal tersebut, Kento Momota sendiri saat ini belum kunjung kembali ke performa terbaiknya usai mengalami kecelakaan dan cedera pada Januari 2020 lalu.