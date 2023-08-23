Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ternyata Ini Sosok Pebulu Tangkis Wanita dengan Senyum Termanis Menurut Kento Momota

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |00:00 WIB
Ternyata Ini Sosok Pebulu Tangkis Wanita dengan Senyum Termanis Menurut Kento Momota
Kento Momota terang-terangan terpikat dengan senyuman Ratchanok Intanon (Foto: BWF)
A
A
A

TIDAK ada yang menyangka, ternyata ini sosok pebulu tangkis wanita dengan senyum termanis menurut Kento Momota. Dia adalah tunggal putri andalan asal Thailand, Ratchanok Intanon.

Ya, hal itu disampaikan oleh Kento Momota dalam sebuah video yang dirilis di channel YouTube BWF. Dalam video wawancara bertajuk ‘quickfire quiz’ tersebut, Kento Momota diharuskan menjawab dengan cepat nama pebulu tangkis berdasarkan berbagai kriteria versinya.

Kento Momota

Kriteria tersebut meliputi berbagai hal mulai dari hal teknik seperti best attack, best defense, dan sebagainya. Atau juga hal non-teknis seperti pebulu tangkis terlucu, tertampan, atau pun yang paling asyik jika diajak karaoke.

Menariknya, saat ditanya tentang pebulu tangkis dengan senyuman termanis, Momota tidak menjawab Yuki Fukushima yang pernah dirumorkan memiliki hubungan asmara dengannya.

Mantan tunggal putra terbaik dunia itu justru memilih tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon yang menurutnya memiliki senyuman termanis.

Ratchanok Intanon

“Ratchanok Intanon,” ujar Kento Momota dikutip dari channel YouTube BWF TV, Selasa (22/8/2023).

Ratchanok Intanon sendiri memang dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis asal Thailand. Tidak hanya memiliki paras yang menawan, Intanon juga memiliki berbagai macam prestasi hingga membuatnya kini bertengger di peringkat ke-7 ranking BWF.

Terlepas dari hal tersebut, Kento Momota sendiri saat ini belum kunjung kembali ke performa terbaiknya usai mengalami kecelakaan dan cedera pada Januari 2020 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187874/jonatan_christie-i0gO_large.jpg
Jelang BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Dihadapkan Tantangan Berat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement