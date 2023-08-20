Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Kazakhstan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Buka Peluang Lolos ke 12 Besar, Indonesia!

Timnas Voli Indonesia akan menghadapi Timnas Voli Kazakhstan untuk membuka peluang lolos (Foto: Instagram/@pbvsi_official)

BERIKUT jadwal siaran langsung Timnas Voli Indonesia vs Timnas Voli Kazakhstan di AVC Volleyball Championship 2023. Laga tersebut akan berlangsung di Shahidan Ahandoust Hall, Urmia, Iran, Minggu (20/8/2023) pukul 16.45 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia tergabung di Pool C bersama China dan Kazakhstan di AVC Asian Volleyball Championship 2023. Nantinya, hanya dua tim teratas di klasemen akhir yang berhak mendapat tiket ke babak fase gugur.

Sayangnya, Indonesia kalah tipis 2-3 dari China di pertandingan pertama, Sabtu 19 Agustus 2023. Farhan Halim cs takluk dengan skor 22-25, 25-22, 19-25, 28-26, dan 13-15.

Walau begitu, Indonesia masih berpeluang lolos ke babak 12 besar AVC Volleyball Championship 2023. Syaratnya, jagoan voli Tanah Air mesti menang melawan Kazakhstan di laga kedua Pool C.

Bagi Kazakhstan, ini merupakan pertandingan pertama mereka di Pool C AVC Volleyball Championship 2023. Haram hukumnya untuk kalah di pertandingan pertama, lantaran berikutnya mereka akan menghadapi China.

Kazakhstan sendiri tak bisa dianggap remeh. Mereka adalah dua kali runner-up pada edisi 1993 dan 2017. Catatan itu tentu menjadi modal positif buat sang lawan.